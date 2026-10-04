La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su gran final este domingo 4 de octubre y, después de más de dos meses de convivencia, el público comenzó a definir el lugar que ocupará cada uno de los cinco habitantes que lograron mantenerse hasta el último programa.

Gema Garoa fue la primera en abandonar la casa durante la gala final, por lo que se convirtió oficialmente en el quinto lugar de la cuarta temporada del reality show.

La primera en abandonar la casa durante la gala final fue Gema Garoa, quien terminó en quinto lugar. Más tarde, Ese Pérez recibió la noticia de que ocupaba la cuarta posición, reduciendo la competencia a tres habitantes.

Ese Pérez fue anunciado como el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que quedó fuera de la disputa por el premio principal. Su salida dejó únicamente a Memo Schutz, Mariana Ochoa y Karina Torres en la competencia por los tres primeros lugares de la temporada.

Karina Torres quedó en tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026, convirtiéndose en la tercera participante en abandonar la casa durante la gala final. Con su salida, Mariana Ochoa y Memo Schutz quedaron como los dos últimos habitantes de la temporada y, por lo tanto, como los únicos aspirantes al premio de 4 millones de pesos.

Conforme avanza la transmisión, Galilea Montijo estará dando a conocer el resultado de las votaciones del público, con las que se determinará quién se lleva el gran premio de los cuatro millones de pesos.

¿Cómo quedaron los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, el orden de los finalistas de la cuarta temporada queda de la siguiente manera:

Quinto lugar: Gema Garoa

Cuarto lugar: Ese Pérez

Tercer lugar: Karina Torres

La primera sorpresa de la noche llegó cuando Gema Garoa fue anunciada como la quinta finalista, terminando así su participación después de conseguir mantenerse entre los últimos habitantes de la temporada.

Garoa había logrado superar las últimas eliminaciones para colocarse entre los cinco elegidos por la audiencia para participar en la gala definitiva.

Su salida dejó a cuatro habitantes todavía con posibilidades de llevarse el premio: Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres.

Previo a la gran final, algunas encuestas realizadas en redes sociales habían intentado anticipar las preferencias del público; sin embargo, estos ejercicios no correspondían a las votaciones oficiales del programa y el resultado definitivo dependía únicamente de los votos recibidos a través de los canales establecidos por la producción.

¿Quiénes llegaron a la final de La Casa de los Famosos México?

La cuarta temporada llegó a su desenlace con cinco finalistas: Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres. La producción confirmó su pase después de una recta final en la que se registraron más de 28 millones de votos para definir a quienes permanecerían hasta el último programa.

Antes de ellos, Yahir terminó en sexto lugar, mientras que el actor Ernesto Laguardia ocupó la séptima posición, quedándose a unos días de participar en la gala definitiva.

La final se realiza después de 71 días de convivencia, durante los cuales los participantes tuvieron que enfrentar nominaciones, posicionamientos, pruebas y eliminaciones semanales.

¿Cuánto gana el ganador de La Casa de los Famosos México?

El habitante que obtenga la mayor cantidad de votos del público recibirá 4 millones de pesos en efectivo, además de convertirse en el cuarto ganador de la versión mexicana de La Casa de los Famosos.

El vencedor se sumará a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada en 2023; Mario Bezares, quien se llevó el primer lugar en 2024, y Aldo de Nigris, ganador de la tercera edición en 2025.