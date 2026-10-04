El genial Faustino Oro eleva su nivel sin leer la herencia clásica

Del entorno de Argentina, país de alto nivel cultural ajedrecístico, brota un acontecimiento extraordinario: en el trono del campeonato nacional está sentado un niño de 12 años de edad: Faustino Oro. Aprendió el juego durante la pandemia y su meteórico ascenso y trayectoria la conoce el lector. Récord mundial de precocidad al conseguir el título de maestro internacional a los 10 años, 8 meses y 16 dias y Gran maestro a los 12-06-26.

Faustino Oro está de visita social y promocional en Querétaro. Expresó algo soprendente en relación con la adquisición de conocimiento y sobre todo con la época revolucionaria que vive el ajedrez. “He aprendido y desarrollado mis conocimientos sin el auxilio de libros”. La expresión refleja el sello del genio. Su mente procesa partidas y extrae de ellas, sin leer los comentarios de la herencia clásica de los GMs, los puntos clave del juego en una atmósfera de cambio que permite a los actuales jugadores, con el internet y los engines, la relación con jugadores del más alto nivel.

Hjartarson arrollado por un torbellino. Después de todo hay que jugar contra las piezas y además porque el ajedrez es interpretación. Hubo un tiempo que en el plano estadístico Islandia ocupaba un primer plano por contar con 14 grandes maestros, uno por cada 27,000 habitantes. Uno de los más notables fue Johan Hjartarson (8 de febrero de 1963). Conquistó en seis ocasiones el campeonato nacional y fue varias veces monarca nórdico. Aprendió a jugar a los 5 años; alcanzó el título de GM en 1985 y tuvo un Elo de 2,640 en julio de 2003. Se distinguió como fuerte jugador de 1989 a 2015. Ganó un buen número de certámenes. En 1988 su alto nivel lo proyectó al Torneo de Candidatos de 1988 que se realizó por la vía de matches individuales en Saint John, Canadá. Ahí derrotó al “Terrible” Víctor Kortchnoi en octavos de final y perdió ante Anatoly Kárpov, en la fase de cuartos de final.

Hjartarson ya tiene 63 años pero su Elo es de respeto: 2,461. Su adversario el pasado sábado 26 de julio es un jovencito albanés de 16 años de nombre Mateu Boci, con el grado de Maestro FIDE y un Elo de 2,317. En la segunda ronda de la Olimpiada de Samarcanda, perdió ante un adversario de 2,126. puntos: Yi Heng Li, de Hong Kong.

La partida contra Hjartason resultó espectacular, abierta, de estilo romántico, con sacrificios y golpes tácticos brillantes del adolescente que sorprendió al derrotar al GM islandés.

Blancas: Mateu Boci, Albania, 2,317.

Negras: Johan Harjarson, Islandia, 2,461.

Def. Alekhine, B04.

R–11, O. de Samarcanda, 26–09-2026.

1.e4 Cf6 La idea retadora es que las blancas adelante el peón, ganen espacio y después las negras busquen contrajuego con una ofensiva central. 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 Hace años era más frecuente el ataque a la pieza activa mediante c4. 4...g6 5.Ac4 Cb6 6.Ab3+- Micro ventaja blanca por su desarrollo de dos piezas y su falange central. 6...Ag7 7.Cg5 e6 8.Df3 De7 9.Ce4+= Como sea existe una perceptible debilidad en f6 que el caballo puede ocupar como cabeza de playa. 9...dxe5 10.dxe5 h6 [10...Axe5 11.Ag5 Df8 (11...Db4+ 12.c3 Db5 13.Cf6+ Rf8 14.Ca3 Dc6 15.De3 C8d7 16.Ah6+ Re7 17.Cxd7 Cxd7 18.0–0–0+-) 12.Cf6+ Axf6 13.Axf6 Tg8 14.Cc3+-] 11.Cf6+ Rf8 [11...Axf6 12.exf6 Dc5 13.Cc3 Df5 14.Af4 e5 15.Ag3 Dxf3 16.gxf3+-] 12.Dc3 Ca6 [12...C8d7 13.Ae3 Cxe5?? 14.Ac5+-] 13.Ae3 Cd7 14.Cxd7+ Axd7 Tiempo: 1 hora, 26´24” de Buci vs 51´20” de Hjartarson. [14...Dxd7 15.Cd2 b6 16.0–0–0+-] 15.Cd2 Ac6 16.Ac4 Dd7 17.0–0–0 Axg2 18.Cb3 Da4? 19.Thg1 Ad5 20.Txd5! Tambien gana el intercambio de alfiles: [20.Axd5 exd5 21.Txd5 c6 22.Td7 De4 23.Txb7 c5 24.Cxc5 Cxc5 25.Axc5+ Rg8 26.Txf7 g5+- (26...Rxf7 27.Db3+ Re8 28.De6+ Rd8 29.Td1+ Rc7 30.Dd7+ Rb8 31.Ad6++) ] 20...exd5 21.Axd5 Db5? [21...Td8 22.Axb7 Db5 23.Axa6 Dxa6 24.Dxc7 Dc8 25.Dxc8 Txc8 26.Ad4±] 22.Cc5 Cxc5 23.Axc5+ Rg8 Las blancas no sueltan la presa. 24.Df3 De8 25.Txg6 Th7 26.Df6 Rh8 El rey se retira de la doble clavada. 27.Txg7 Txg7 28.e6 Rh7 [28...Td8 Las blancas darían jaque mate en cuatro movimientos: 29.Ad4 Df8 30.Dxh6+ Rg8 31.exf7+ Dxf7 32.Dxg7++] 29.Ad4 Tg1+ 30.Rd2 Df8 31.Ae4+ Tg6 32.exf7 Db4+ 33.Rd1 Negras abandonan. No hay forma de evitar el jaque mate. 33...Dxd4+ [33...De1+ 34.Rxe1 Tag8 35.Axg6+ Txg6 36.Dh8++] 34.Dxd4 Tag8 35.fxg8D+ Rxg8 36.Axg6 h5 37.Df6 h4 38.Df7+ Rh8 39.Dh7# 1–0.