Frentes Políticos / 4 de octubre de 2026

1. Cambio de paradigma. México y EU elevaron simultáneamente la vigilancia en la frontera de Tamaulipas y Texas, con Claudia Sheinbaum y Donald Trump al frente de gobiernos que ahora actúan mediante “operaciones espejo”. Del lado mexicano, Américo Villarreal cuenta con 159 elementos de Marina, 11 vehículos y dos drones bajo la Operación Sable; en Texas, Greg Abbott recibe el despliegue de 500 efectivos estadunidenses de la operación Vanguardia Ardiente. El movimiento, tras un tiroteo desde territorio mexicano contra agentes de EU. La frontera cambia de dinámica. Cada país vigila su lado y los resultados no tardan en llegar.

2. Fisuras. Casi dos décadas después de la desaparición de Nancy Jacqueline Moreno Becerril, su familia enfrenta otra batalla judicial. Gerardo Alberto Ventura, condenado a 53 años por el secuestro de la joven, obtuvo una reducción de pena mediante una resolución emitida en octubre de 2025 por el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Penal de la Ciudad de México. La familia sostiene que nunca fue notificada y promovió un amparo para reclamar sus derechos como víctima. La audiencia constitucional será el 7 de octubre. Dijeron que la nueva justicia sería más cercana a las víctimas. Aquí, la familia se enteró después. Falla imperdonable.

3. Demasiado tarde. Morelos sufre una nueva crisis de seguridad mientras el gobierno estatal anuncia coordinación federal tras los asesinatos de los estudiantes de la UAEM Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años. No antes. Claudia Sheinbaum instruyó a Rosa Icela Rodríguez contactar a la gobernadora Margarita González y a la comunidad universitaria, mientras Omar García Harfuch reforzará la coordinación en Cuernavaca. Pero la violencia no se limita a la universidad, en donde seis estudiantes han sido asesinados este año y otro está desaparecido. Los feminicidios no paran en la entidad. La gobernadora no puede sola.

4. Reprobada. Aleida Alavez habla de una reducción de 12% en la delincuencia de Iztapalapa, pero los datos del SESNSP no le acompañan, ya que de enero a agosto los delitos totales aumentaron 3.4% frente al mismo periodo de 2025. La trata se disparó 134%, mientras los robos a negocio y en transporte público crecieron 35% y las violaciones 18%. Y el bimestre julio-agosto tampoco ayuda: la trata subió 400%, el robo a casa habitación aumentó 51%, el homicidio culposo 50%, el narcomenudeo 40% y el robo de vehículo 13%. Una cosa es la tendencia que reporta la alcaldía y otra la estadística oficial. Alguien está equivocado.

5. Monitoreo. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció que se buscará obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia. El CNI incrementará el seguimiento de redes sociales, servicios de mensajería y foros para identificar amenazas e incitación a la violencia. García Harfuch aclaró que deberán distinguirse las expresiones de las amenazas y adelantó reformas para proteger a la infancia y adolescencia. Se fortalecerá el programa ABC de las Emociones. Monitorear ayuda, pero cuidado, que no se confunda con censura.