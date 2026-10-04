Camila Cabello prepara su quinto disco; ¿qué se sabe de su próximo álbum?

Camila Cabello volvió a despertar preguntas sobre su siguiente álbum con un breve video que combina imágenes del estudio, un edificio rústico y una selfie. La publicación se suma a las pistas de un proyecto al que sus seguidores llaman CC5, mientras esperan conocer qué dirección tomará después de C,XOXO.

El material descrito no presenta un título ni una fecha de estreno. Su atractivo está en los pequeños indicios del proceso creativo: espacios de grabación y escenas informales que sus seguidores interpretan como un acercamiento a la próxima etapa de la cantante.

Las sesiones que preceden a CC5

La expectativa tiene un antecedente concreto. En junio, Cabello compartió fotografías de su estancia en Long Pond Studio junto a Aaron Dessner, músico y productor que ha trabajado con Taylor Swift y Gracie Abrams.

Aquellas imágenes mostraban a la artista en un entorno de trabajo y alimentaron las preguntas sobre una posible colaboración. Sin embargo, la presencia de Dessner en esas sesiones no permite establecer por sí sola cómo sonará el álbum completo ni qué canciones formarán parte de él.

CC5 funciona como una manera de referirse a su quinto disco de estudio como solista. La expresión sigue la secuencia de Camila, Romance, Familia y C,XOXO.

Camila Cabello estrena un video en vivo de su canción BOAT, incluida en C XOXO Instagram: Camila Cabello

¿Qué viene después de ‘C,XOXO’?

La curiosidad por el siguiente paso de Cabello también responde al cambio que representó C,XOXO en 2024. Con canciones como I Luv It, la intérprete exploró sintetizadores y ritmos electrónicos que se alejaban del pop latino con el que había construido buena parte de su carrera.

Las nuevas imágenes abren la posibilidad de otro cambio, aunque todavía faltan canciones completas y declaraciones que permitan definirlo. Hablar de una etapa dominada por guitarras o de un disco más introspectivo sigue siendo una interpretación de las pistas.

bgpa