James Gunn ya escribe su próxima película mientras avanza 'Man of Tomorrow'

James Gunn aprovechó la espera por el primer montaje de Man of Tomorrow para comenzar a escribir otra película. El director confirmó que ya trabaja en un nuevo guion, aunque todavía mantiene en secreto qué historia llevará a la pantalla después de su siguiente entrega de Superman.

La noticia surgió de una conversación con seguidores en Threads. Un usuario le preguntó si estaba listo para escribir su próximo largometraje y Gunn respondió que había empezado.

“Ya estoy trabajando en ella. ¡Tenía que hacer algo mientras esperaba el montaje!”, escribió, en traducción al español.

El cineasta no compartió un título, personajes ni fecha de estreno, por lo que todavía no hay elementos para presentarlo como otra aventura de Superman o vincularlo con algún héroe específico de DC.

¿Qué tan avanzada está Man of Tomorrow?

Gunn también respondió afirmativamente cuando otro usuario le preguntó si el assembly cut de Man of Tomorrow estaba terminado. Se trata de un montaje inicial que reúne el material filmado y permite comenzar a evaluar cómo funciona la película en conjunto.

Ese avance corresponde a una etapa temprana de edición, por lo que no equivale a tener la versión definitiva que llegará a los cines. La producción continúa en posproducción después de concluir su rodaje en agosto, con el estreno previsto para el 9 de julio de 2027.

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Superman y Lex Luthor tendrán que colaborar

La continuación de Superman, estrenada en 2025, volverá a colocar a David Corenswet frente a Nicholas Hoult. Esta vez, el Hombre de Acero y Lex Luthor deberán formar una alianza para enfrentar a Brainiac, interpretado por Lars Eidinger.

El regreso de Rachel Brosnahan como Lois Lane mantendrá otro de los vínculos centrales de la primera película. También volverán Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher y Edi Gathegi como Mister Terrific, de acuerdo con la información del reparto recogida por Variety.

La película reunirá, además, a personajes que han aparecido en otros proyectos de este universo. Milly Alcock retomará a Kara Zor-El después de Supergirl, mientras Aaron Pierre interpretará a John Stewart en la pantalla grande tras su participación en Lanterns.

Gunn combina la escritura y dirección de sus películas con la conducción de DC Studios junto a Peter Safran. Por ahora, su siguiente guion avanza sin anuncio formal: la confirmación es que ya comenzó a escribirlo mientras Man of Tomorrow toma forma en la sala de edición.

bgpa