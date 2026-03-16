Sabrina Carpenter 'arresta' a María Becerra durante Lollapalooza Argentina 2026

Sabrina Carpenter se presentó en la edición de este año del festival Lollapalooza en Argentina y durante su presentación arrestó a una de las cantantes argentinas más populares de los últimos años: María Becerra; ¿su crimen? Ser demasiado sexy.

La presentación de Carpenter corresponde a las fechas de su gira internacional denominada "Short n' Sweet Tour". La estructura de estos conciertos incluye un segmento donde la cantante simula el arresto de un integrante del público. La premisa de esta dinámica consiste en detener a una persona por su apariencia física.

En presentaciones anteriores, Carpenter ha realizado esta misma rutina con diversas figuras públicas internacionales. El registro de la gira documenta la participación de las actrices Salma Hayek, Anne Hathaway, Millie Bobby Brown y Dakota Fanning. La modelo Gigi Hadid también formó parte de esta dinámica.

En esta ocasión el arresto fue para María Becerra. La cantante se encontraba en la zona de espectadores cercana al escenario principal.

Al inicio de la interacción, Becerra portaba una chaqueta sobre su vestimenta. Segundos después, la cantante se retiró esta prenda para revelar un vestido oculto. El diseño de este atuendo presentaba los colores con lentejuelas y los elementos gráficos de la bandera nacional de Argentina.

María Becerra Captura de pantalla

Los asistentes al festival emitieron una respuesta sonora tras la revelación del vestido por parte de Becerra. Posteriormente, Carpenter se dirigió a la cantante a través del micrófono del escenario.

"Es un honor arrestar a la mujer más guapa de toda Argentina hoy", declaró la intérprete estadounidense.

Tras pronunciar esta frase, Carpenter procedió con la culminación de la rutina programada. La dinámica establece la entrega de unas esposas decoradas con pompones de color rosa a la persona seleccionada. El personal de producción facilitó el objeto para que Becerra lo recibiera desde su ubicación.

Los espectadores presentes en el recinto grabaron el segmento con sus celulares. Los videos de esta interacción se distribuyeron posteriormente a través de diversas plataformas de redes sociales. El material audiovisual documenta las acciones de ambas cantantes y la reacción de los asistentes.

Sabrina Carpenter Especial

El repertorio de la actual gira de Carpenter incluye otras dinámicas estructuradas. Durante la interpretación de la pista Juno, la cantante ejecuta una serie de posturas corporales preestablecidas. Esta rutina coreográfica se repite en cada una de las fechas programadas en su calendario de conciertos.

El festival Lollapalooza Argentina reúne anualmente a exponentes de la industria musical nacional e internacional. El evento se lleva a cabo en las instalaciones del Hipódromo de San Isidro, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La presentación de Carpenter concluyó según los horarios asignados por la organización.