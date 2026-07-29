Director de los Grammy responde al boicot de BTS por la nueva categoría en los premios

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., emitió un comunicado oficial tras la sorpresiva negativa del grupo BTS para asistir a los Premios Grammy 2027. El directivo intentó frenar la controversia internacional y defendió firmemente la creación de la nueva estatuilla al Mejor Pop Asiático.

La agrupación surcoreana anunció su retiro voluntario del proceso de selección durante la jornada del miércoles. Los integrantes expresaron su rotundo rechazo a las divisiones regionales al momento de calificar su trabajo musical. Esta postura radical obligó a la máxima autoridad de los premios a justificar las recientes modificaciones del reglamento.

BTS en el show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026. REUTERS

El presidente de la organización lamentó la decisión del exitoso grupo de K-Pop, pero aseguró comprender sus motivos artísticos. El líder de la Academia aprovechó el espacio mediático para desmentir las acusaciones sobre un supuesto intento de marginar a los artistas provenientes del continente asiático.

Las declaraciones del ejecutivo buscaron aclarar el objetivo real de las modificaciones estructurales en la reconocida premiación. "La categoría de Pop Asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del arte pop", argumentó el líder estadounidense en su mensaje público.

La nueva categoría y el descontento de la banda

El representante de los Grammy explicó que la apertura de más espacios de competencia permite reconocer el trabajo de una mayor cantidad de talentos. La organización confía en el criterio de sus 15,000 votantes para evaluar la diversidad musical y rechaza cualquier intención de dividir a los intérpretes internacionales.

La polémica estalló cuando la Academia presentó el premio a la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática hace apenas un mes. El reglamento oficial califica la excelencia en los mercados orientales, abarcando ritmos como el K-pop, el J-pop y el C-pop, siempre y cuando utilicen sus idiomas originales de manera significativa.

BTS en un concierto en Central Park. REUTERS

Los siete miembros de la boyband, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, publicaron un mensaje idéntico en sus respectivas cuentas de Instagram. Los cantantes confirmaron su ausencia definitiva en las boletas de votación y exigieron un trato completamente igualitario frente a sus colegas occidentales.

"Decidimos no presentar nuestra candidatura a los premios Grammy este año", dictó el texto compartido por los ídolos juveniles. Los músicos pidieron a la industria valorar sus canciones sin barreras lingüísticas y agradecieron el respaldo incondicional de su enorme grupo de fanáticos conocido como Army.

El historial de desencuentros con la Academia

Mason Jr. precisó que postular una pieza en una categoría de nicho no bloquea el camino hacia los galardones principales de la noche. Los artistas conservan el derecho de competir por las preseas más codiciadas de la gala, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

El máximo responsable del certamen aclaró que los reconocimientos de género y las categorías generales operan de manera totalmente independiente. Cualquier artista logra buscar múltiples nominaciones simultáneas si su material discográfico cumple con los rigurosos requisitos técnicos establecidos por la junta directiva.

BTS durante un evento en Seúl. REUTERS

El popular grupo surcoreano recibió nominaciones previas en apartados como Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop y Mejor Video Musical. A pesar del enorme éxito comercial de sus millonarias producciones, los cantantes regresaron a casa con las manos vacías durante todas sus participaciones anteriores.

El descontento de BTS reaviva las intensas protestas contra la Academia vividas en años recientes. Figuras de talla mundial como Drake, Jay-Z y The Weeknd optaron por boicotear la gala tras denunciar tratos injustos. Ante estas crisis mediáticas, Mason Jr. trabajó incansablemente para reintegrar a las estrellas distanciadas del evento.