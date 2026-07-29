¿Descubrieron a Fede Vigevani? Habitantes de La Casa de los Famosos México sospechan que es un infiltrado

Desde el arranque de La Casa de los Famosos México, Fede Vigevani entró con una tarea diferente al resto de los habitantes. Durante la gala de estreno, Galilea Montijo explicó que el influencer uruguayo participaría como un "infiltrado" de la producción, encargado de cumplir retos y realizar bromas sugeridas por los seguidores a través del canal oficial de WhatsApp del programa.

Aunque la dinámica buscaba sorprender a los participantes, conforme avanzan los días dentro de la casa, mantener el secreto parece cada vez más complicado.

Foto: Instagram Fede Vigevani

¿Qué despertó las sospechas de los habitantes?

Las dudas surgieron luego de una nueva visita de Fede al confesionario. Tras recibir instrucciones de "La Jefa", el influencer regresó con una explicación que varios de sus compañeros consideraron poco convincente.

Fue entonces cuando comenzaron a cuestionar por qué es llamado con tanta frecuencia al confesionario por motivos que, a su juicio, parecen menores.

Arantza Ruiz fue una de las primeras en expresar sus dudas al señalar que la versión de Fede no terminaba de convencer al resto del grupo, lo que provocó que varios habitantes intercambiaran miradas y comenzaran a especular sobre lo que realmente ocurre.

Fede Vigevani es el representante del público. Foto de IG: La Casa de los Famosos

¿Favoritismo hacia Fede Vigevani?

Las sospechas no se limitaron únicamente a sus constantes llamados al confesionario. Durante una conversación dentro de la casa, Ese Pérez y Gema Garoa comentaron que han percibido un posible trato preferencial hacia el creador de contenido.

Entre los argumentos que mencionaron está el hecho de que Fede fue el ganador de la prueba del líder, lo que le permitió obtener una lujosa camioneta como premio. Más tarde, el influencer sorprendió al regalar el vehículo a Karina Torres como muestra del cariño que le tiene.

Fede Vigevani no será participante en La Casa de los Famosos Especial

Aunque la producción no ha revelado nuevos detalles sobre el papel de Fede Vigevani dentro del reality, las sospechas entre los habitantes parecen aumentar conforme pasan los días. Las constantes visitas al confesionario y algunas de sus decisiones dentro del juego han hecho que varios participantes pongan en duda su verdadera función.

Ven producción, ya se están dando cuenta todos, que le hablan mucho a Fede en el confesionario, para cosas "sin sentido".

Ojito en eso, o se les cae su truco👀 @ronogueron#LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/EA0n7m2m5U — Abisambra Pindter (@AAbisambra) July 29, 2026

Por ahora, el influencer continúa con su misión especial, pero cada vez enfrenta más preguntas de sus compañeros, quienes intentan descubrir si detrás de sus acciones existe algo más que la estrategia de un participante común.