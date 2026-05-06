Sam Smith y su novio, Christian Cowan, estarían comprometidos tras tres años juntos

Sam Smith ha emocionado a sus fans luego de que surgieran reportes sobre un supuesto compromiso con su pareja, el diseñador de moda Christian Cowan. La noticia comenzó a circular tras la reciente aparición de ambos en la Met Gala 2026, evento al que asistieron coordinando vestuarios y donde varios asistentes habrían escuchado comentarios relacionados con una propuesta de matrimonio.

Después de más de tres años de relación, la pareja habría decidido dar un paso importante en su vida personal. La información fue revelada por Page Six, medio que aseguró que personas presentes en el Hotel Mark de Nueva York escucharon conversaciones sobre el compromiso antes de que ambos desfilaran por la alfombra roja del evento de moda.

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Un anillo de diamante desató rumores en la Met Gala

Durante la gala, Christian Cowan lució un atuendo negro inspirado en las ilustraciones y el estilo del artista Erté. El diseñador también fue el encargado de crear el look que utilizó Sam Smith para la noche. Sin embargo, más allá de la ropa, uno de los detalles que más llamó la atención fue el anillo cuadrado con diamante amarillo que Cowan llevaba en el dedo anular y que, según el reporte, sería una pieza de Cartier.

La publicación estadounidense aseguró que la propuesta habría ocurrido en privado y que ambos se encuentran muy felices por esta nueva etapa.

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Otra fuente consultada por el medio confirmó que la pareja efectivamente estaría comprometida.

Así comenzó la relación entre Sam Smith y Christian Cowan

Los primeros rumores sobre la relación entre Sam Smith y Christian Cowan comenzaron en diciembre de 2022, cuando fueron vistos juntos en la Casa Blanca durante la firma de la Respect for Marriage Act por parte del entonces presidente Joe Biden.

Esta ley garantiza el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo y matrimonios interraciales en Estados Unidos, además de dejar atrás la Defense of Marriage Act de 1996.

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Desde entonces, ambos han sido fotografiados juntos en distintas ocasiones en Nueva York, incluyendo eventos de moda, salidas personales y citas relacionadas con tatuajes.

También hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la Met Gala 2024 y volvieron a asistir juntos al evento el año siguiente.

PJG