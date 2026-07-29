Diego Luna defiende a migrantes y descarta mudarse a Estados Unidos

El actor Diego Luna descartó abandonar su residencia en el país y rechazó la idea de mudarse definitivamente a territorio estadounidense. El protagonista de la exitosa franquicia Star Wars (Andor) fijó su postura sobre su lugar de origen y reafirmó su compromiso total con la cultura nacional. El intérprete mexicano priorizó su vida familiar en la capital azteca por encima de la comodidad que ofrecen los grandes estudios de Hollywood.

La base de operaciones del artista permanece en la Ciudad de México, desde donde viaja constantemente a destinos como Londres o Los Ángeles para cumplir con múltiples rodajes. Luna aclaró los motivos precisos detrás de esta decisión logística que marca el rumbo de su carrera. "Me gusta estar aquí, adoro México, esta es mi casa y aquí viven mis hijos y mi padre", sentenció el actor nacido en Toluca.

Diego Luna en la presentación de México 86. Foto: Cuartoscuro

El productor cinematográfico reconoció el peso emocional de su tierra natal al momento de planificar su vida personal a largo plazo. "No hay un lugar para mí más importante que este, pues aquí está mi pasado y mi futuro", puntualizó. Esta conexión profunda con sus raíces moldeó sus decisiones profesionales a lo largo de las últimas dos décadas dentro de la exigente industria del entretenimiento.

La relación con Los Ángeles y la defensa de los migrantes

El protagonista de 'Y tu mamá también' aclaró su respeto hacia la cultura estadounidense, lugar que frecuenta asiduamente desde los 20 años de edad. Durante una exitosa presentación en el programa de Jimmy Kimmel, el mexicano recordó sus primeros viajes laborales por California. La ciudad de Los Ángeles capturó su atención rápidamente y la transformó en un destino recurrente para el desarrollo de su trayectoria artística.

El cariño genuino por el país vecino no silenció las críticas del actor hacia las políticas migratorias impulsadas por figuras políticas como Donald Trump. Luna levantó la voz contra las constantes injusticias que enfrentan sus compatriotas al momento de cruzar la frontera. "Este país se benefició de los migrantes, pero se rehúsa a reconocerlo", disparó el histrión frente a las cámaras de la televisión norteamericana.

Diego Luna en una conferencia en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

El también director exigió garantías legales contundentes para la comunidad latina que sostiene la economía de la principal potencia mundial. "La única solución ahora es clara y fue clara por décadas: darles un camino hacia la seguridad jurídica", demandó. Luna consideró sumamente injusto que millones de trabajadores operen desde la clandestinidad en un lugar al que ya pertenecen por derecho propio.

Proyectos en puerta y gratitud por su trayectoria

El actor mexicano admitió abiertamente su posición de privilegio dentro del competitivo mercado de Hollywood y atribuyó una gran parte de su rotundo éxito a factores externos. Luna reflexionó con emotividad sobre la suerte que acompañó su ascenso mediático y mencionó la energía protectora de su madre. Estas inmejorables oportunidades le permitieron colaborar estrechamente con figuras clave que admiró profundamente desde sus primeros pasos en la actuación profesional.

Diego Luna tomando una foto. Foto: Cuartoscuro

El intérprete agradeció la posibilidad de aprender de cineastas consolidados y de compartir sets de grabación con sus máximos referentes del medio. Esta evolución constante lo llevó a protagonizar recientemente la película 'México 86'. La cinta original de la plataforma Netflix retrató los pormenores detrás de la organización del histórico Mundial de futbol en territorio nacional.

La apretada agenda del astro mexicano continúa su expansión hacia nuevos horizontes cinematográficos, ahora enfocando sus esfuerzos en el creciente mercado europeo. Actualmente, el actor graba la esperada adaptación en acción real de 'Enredados' en diversas locaciones de España. Esta superproducción internacional consolida su estatus definitivo como el talento nacional con mayor proyección global de su generación.