Sam Smith en Auditorio Nacional: precio de los boletos para sus conciertos en CDMX
Conoce los precios de los boletos para Sam Smith en el Auditorio Nacional y detalles de la preventa para sus shows.
Sam Smith vuelve a México y uno de los temas que más interés ha generado entre sus seguidores es el precio de los boletos para sus presentaciones en el Auditorio Nacional. El cantante británico ofrecerá varios conciertos en la capital del país, lo que confirma la gran expectativa que existe por verlo en vivo.
Quienes planean asistir a alguno de estos shows deben tomar en cuenta que los costos varían dependiendo de la zona elegida dentro del recinto. Desde lugares cercanos al escenario hasta opciones más accesibles, hay diferentes rangos de precios que se ajustan a distintos presupuestos.
Fechas de los conciertos de Sam Smith
Para satisfacer la alta demanda, se anunciaron cuatro fechas en el Auditorio Nacional, lo que permitirá que más fans puedan asistir.
- 17 de agosto
- 18 de agosto
- 20 de agosto
- 21 de agosto
La decisión de abrir varias fechas responde al interés que ha generado su regreso, tras el impacto de sus lanzamientos recientes y sus giras internacionales.
¿Cuándo es la venta de boletos para los conciertos de Sam Smith?
La venta de boletos contará con distintas etapas, incluyendo preventas bancarias y venta general a través de Ticketmaster. Cada fase tiene horarios específicos para facilitar el acceso a los fans.
Fechas de venta
25 de marzo (Gran Venta HSBC)
11:00 a.m.: Tarjetas HSBC Premier (crédito y débito)
26 de marzo (Gran Venta HSBC)
11:00 a.m.: Tarjetas HSBC (crédito y débito)
27 de marzo (Venta general)
11:00 a.m.: Público en general
Precios de boletos para los conciertos de Sam Smith
Los boletos para ver a Sam Smith en el Auditorio Nacional tienen precios variados según la ubicación. La zona más exclusiva es la Preferente, que ofrece una vista cercana al escenario, mientras que las áreas más alejadas tienen costos más bajos.
Estos son los precios oficiales por sección:
- Preferente: $4,563
- General de pie: $3,819
- Luneta: $3,323
- Balcón: $2,207
- Piso 1: $1,711
- Piso 2: $1,215
La opción de General de pie es una de las más buscadas, ya que permite estar más cerca del escenario, aunque implica permanecer de pie durante el espectáculo. Por otro lado, las zonas numeradas ofrecen mayor comodidad, pero con una experiencia más tranquila.
PJG