¡De la pantalla a la música! TikTok LIVE impulsa a artistas latinoamericanos

La llegada del TikTok LIVE Community Fest 2026 y la Copa LIVE a la Ciudad de México marcó un punto de inflexión para la creación de contenido en Latinoamérica. Aquella jornada no solo representó la primera gran reunión física de más de 300 creadores de la región, sino que consolidó a la plataforma como una incubadora de talento musical capaz de saltar de la pantalla a los escenarios.

A través de la interacción en tiempo real con dinámicas híbridas y millones de espectadores conectados, el encuentro demostró que las comunidades digitales pueden transformarse en fenómenos tangibles. Sin embargo, el verdadero ecosistema del encuentro se construyó a través de las historias y testimonios de sus protagonistas.

"TikTok me cambió la vida; pasé a tener una familia de más de un millón de personas. Durante años me dediqué a la música secular, pero dar este giro de 180 grados para cantarle a Dios ha sido la mejor decisión. Muchos me dijeron que se me cerrarían las puertas, pero hay que ser fiel a uno mismo. Más allá de los números o la fama, mi propósito es transmitir amor y recordarles a los jóvenes que no están solos", compartió en entrevista el musico y creador de contenido Judá.

Juda, creador de contenido Especial

Por su parte, la cantante y ganadora certamen Music On Stage TikTok LIVE en 2025, Anyelique Solorio, demostró una vez más cómo las plataformas digitales han cambiado las reglas del juego. Con tan solo 19 años y gracias a la conexión que ha creado a nivel internacional, la originaria de Mexicali, se ha consolidado como la embajadora mundial de TikTok Live Music.

"Antes el camino tradicional era únicamente la radio o las disqueras. TikTok LIVE me ha permitido cantar en escenarios de gran magnitud y conectar diario con mi 'Team Estrellita'. A los jóvenes que buscan un camino les digo que la edad nunca es un límite; hay que perder el miedo a atreverse y trabajar con disciplina", destacó.

Anyelique Solorio Especial

Demostrando su gran alcance y conexión con el público, la artista incursionó en la música electrónica al estrenar el sencillo Hado, junto al dúo de DJs DisHype, un lanzamiento que refleja la versatilidad y proyección global de su propuesta musical.

"Este tema nació gracias a un torneo en TikTok LIVE. Ganamos el primer lugar y el premio fue producir un track inspirado en la vibra del Mundial, pensado para bailar y emocionar. Haberlo estrenado en ese escenario fue un honor", explicó Solorio.

TikTok Copa LIVE 2026 reafirmó que el espacio digital dejó de ser solo un canal de consumo para convertirse en un ecosistema vivo. La reunión en la capital mexicana no solo dejó anécdotas en el foro, sino que trazó la ruta sobre cómo la comunicación, la música y el espectáculo se construyen en tiempo real.

bgpa