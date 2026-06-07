¿Las vas a ver? Estos son los estrenos de 'Sala de Arte' para junio 2026

La adolescencia como territorio incierto, la pérdida de los sentidos, los dilemas de la justicia contemporánea, los secretos familiares y los enredos del amor... Son algunos de los temas que podremos ver en la Sala de Arte de Cinépolis en junio.

La programación del mes reúne películas de autor, títulos presentados en festivales internacionales y propuestas que van del drama psicológico al thriller policial y la comedia romántica.

Entre los estrenos destacan Alpha, la nueva película de Julia Ducournau; El Afinador, dirigida por Daniel Roher y protagonizada por Dustin Hoffman; Caso 137, thriller policial de Dominik Moll; Romería, el nuevo trabajo de Carla Simón; y Rodrigo Enamorado, una comedia francesa ambientada en el mundo del teatro.

Alpha, la nueva película de Julia Ducournau

Ya disponible en Sala de Arte Cinépolis, Alpha marca el regreso de Julia Ducournau, cineasta francesa ganadora de la Palma de Oro en Cannes por Titane. En esta nueva coproducción franco-belga, la directora vuelve a explorar territorios relacionados con el cuerpo, la identidad y las zonas más complejas de la experiencia humana, ahora desde una historia centrada en las dificultades de la adolescencia.

La película está escrita y dirigida por Ducournau, y cuenta con la producción de Eric y Nicolas Altmayer. Su elenco está integrado por Mélissa Boros, Golshifteh Farahani, Tahar Rahim y Louai El Amrousy.

Antes de su llegada a Sala de Arte Cinépolis a través de MUBI, Alpha tuvo su estreno mundial en la competencia del Festival de Cannes 2025. Posteriormente formó parte de otros certámenes internacionales, como el Festival de Sitges, donde estuvo nominada a Mejor Película.

Alpha MUBI

El Afinador: Dustin Hoffman y Leo Woodall en un drama sobre el sonido

También ya disponible bajo el sello de Garantía Cinépolis, El Afinador propone una historia marcada por la música, la pérdida auditiva y la forma en que el sonido puede alterar la relación de una persona con el mundo.

La película está dirigida por Daniel Roher, ganador del Óscar en 2023 por el documental Navalny, y cuenta con las actuaciones de Dustin Hoffman y Leo Woodall.

La trama sigue a Henry, un afinador de pianos que comienza a enfrentar la pérdida gradual de la audición. A su lado aparece Niki, su aprendiz, un antiguo niño prodigio del piano que vive con hiperacusia, una condición que lo hace percibir los sonidos a un volumen superior al normal.

A partir de esa relación, la película construye un contraste entre dos formas de habitar el sonido: la de quien empieza a perderlo y la de quien lo recibe con una intensidad difícil de controlar.

El Afinador llegará a Sala de Arte de Cinépolis Especial

Caso 137: un thriller policial sobre justicia y conflicto social

El 10 de junio llegará a Sala de Arte Cinépolis Caso 137, dirigida por Dominik Moll, cineasta detrás de La noche del 12. La película estuvo en la Competencia Oficial de Cannes 2025 y compitió por la Palma de Oro a Mejor Película.

La historia sigue a Stéphanie, una oficial de Asuntos Internos encargada de investigar el caso de un joven que resultó herido durante una manifestación en París. Al inicio, la investigación no encuentra pruebas claras de violencia policial ilegítima, pero el caso toma otro rumbo cuando la protagonista descubre que la víctima proviene de su misma ciudad natal.

Ese hallazgo transforma la investigación en un conflicto personal. Stéphanie queda atrapada entre su deber profesional, los procedimientos institucionales y una conexión de identidad que la obliga a mirar el caso desde otro lugar.

Romería: Carla Simón vuelve a explorar la memoria familiar

El 18 de junio será el turno de Romería, dirigida por Carla Simón, cineasta española reconocida por Alcarràs. La película fue nominada a seis Premios Goya 2026 y también formó parte de la competencia por la Palma de Oro en Cannes 2025.

La cinta sigue a Marina, una joven de 18 años adoptada desde la infancia, que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico. Su llegada abre una serie de preguntas sobre el pasado y sobre aquello que su familia había preferido dejar atrás.

A través del diario de su madre y de la relación con su primo, Marina comienza a reconstruir la historia de sus padres biológicos, de quienes conserva pocos recuerdos. La película aborda así la búsqueda de identidad, los vínculos familiares y la manera en que una persona puede intentar armar su historia a partir de fragmentos heredados.

El elenco principal está integrado por Llúcia Garcia, Mitch y Tristán Ulloa, además de Alberto Gracia y Miryam Gallego.

Romería, dirigida por Carla Simón, cineasta española Piano

Rodrigo Enamorado: comedia romántica en el mundo del teatro

La cartelera de junio cerrará el 25 de junio con Rodrigo Enamorado, comedia romántica francesa dirigida por Johann Dionnet. La película formó parte del 29° Tour de Cine Francés y cuenta con las actuaciones de Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler y Lyes Salem.

La historia está ambientada en el entorno teatral y sigue a Stéphane, un actor con dificultades profesionales que llega con su compañía al Festival de Teatro de Aviñón para presentar una obra. Allí se reencuentra con Fanny, una actriz a quien conoció años atrás y que ahora interpreta un drama clásico.

Para acercarse a ella, Stéphane finge tener el papel principal en una puesta en escena de El Cid. La mentira provoca una cadena de malentendidos que complica cada vez más su situación, hasta que la verdad comienza a salir a la luz.

Rodrigo Enamorado Especial

Una cartelera de junio entre festivales y cine de autor

La programación de junio en Sala de Arte Cinépolis reúne películas que han pasado por festivales como Cannes, Sitges y el Tour de Cine Francés, además de títulos respaldados por distribuidoras como MUBI, Zima Entertainment, Mirada, Piano y Nueva Era.

La selección ofrece una ruta diversa para el espectador: desde la intensidad de Julia Ducournau hasta el suspenso moral de Dominik Moll, pasando por la memoria familiar de Carla Simón, el drama sensorial de El Afinador y la comedia romántica de Rodrigo Enamorado.

bgpa