¡Anótala en el calendario! 'Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma' tiene fecha de estreno

El terror queer de Jane Schoenbrun llegará a los cines mexicanos este verano. MUBI anunció que Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma, la nueva película de le cineasta detrás de I Saw the TV Glow y We’re All Going to the World’s Fair, se estrenará en México el próximo 13 de agosto de 2026.

La cinta llega precedida por su paso por el Festival de Cannes 2026, donde tuvo su estreno mundial y ganó la Queer Palm, reconocimiento entregado a películas que abordan temáticas LGBTQ+ dentro de la selección del festival.

Protagonizada por Hannah Einbinder, actriz ganadora del Emmy por Hacks, y Gillian Anderson, conocida por Sex Education, The X-Files y Scoop, la película propone una mezcla de slasher, deseo, identidad, delirio y reflexión sobre la forma en que el cine de terror también puede hablar de cuerpos, fama y heridas personales.

¿Cuándo se estrena Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma en México?

MUBI confirmó que Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma llegará a cines de México el 13 de agosto de 2026.

La película forma parte de la estrategia de MUBI como distribuidora global, plataforma de streaming y productora, aunque su estreno inicial en el país será en salas de cine.

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma MUBI

¿De qué trata Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma?

La historia gira alrededor de Campamento Miasma, una franquicia ficticia de películas slasher que atraviesa un momento de desgaste. Después de varias secuelas descuidadas y una caída en el número de seguidores, la saga queda en manos de una joven directora que busca resucitarla.

Su intención es devolverle vida a una franquicia marcada por la sangre, el miedo y la explotación del género. Sin embargo, el proyecto toma un giro inquietante cuando la nueva directora visita a la protagonista original de la película, una actriz recluida y envuelta en misterio.

A partir de ese encuentro, ambas mujeres caen en un mundo atravesado por sangre, deseo, miedo y delirio. La premisa juega con varios elementos clásicos del slasher: la actriz que sobrevivió al horror, la franquicia decadente, el intento de relanzamiento y la violencia como espectáculo.

Jane Schoenbrun vuelve al terror queer

Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma es el tercer largometraje de Jane Schoenbrun, cuya obra ha sido reconocida por abordar temas como identidad trans, adolescencia, cultura digital y terror queer.

Hannah Einbinder MUBI

Su película anterior, I Saw the TV Glow, se estrenó en Sundance en 2024 y posteriormente formó parte de festivales como Berlinale, San Sebastián y SXSW. La cinta recibió múltiples nominaciones en los Independent Spirit Awards de 2025, incluyendo Mejor Dirección, Mejor Interpretación Principal y Mejor Largometraje.

Antes de eso, Schoenbrun dirigió We’re All Going to the World’s Fair, una película que exploraba la soledad, el internet, los rituales digitales y la construcción de identidad a través de comunidades virtuales.

Hannah Einbinder y Gillian Anderson protagonizan la película

La película está protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, dos nombres que amplían el interés alrededor del proyecto.

Einbinder ha ganado reconocimiento internacional por su trabajo en Hacks, serie en la que interpreta a Ava Daniels. En Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma, la actriz se integra a una historia más cercana al terror psicológico, el slasher y el cine de autor.

Gillian Anderson, por su parte, llega con una trayectoria vinculada tanto a la televisión de culto como al drama contemporáneo. Su presencia resulta especialmente atractiva para una película que gira alrededor de una actriz recluida, el peso del pasado y los fantasmas de una franquicia de terror.

El elenco también incluye a Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Kevin McDonald, Quintessa Swindell y Jack Haven.

Una película premiada en Cannes

La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026, donde ganó la Queer Palm. Este premio ha servido como una plataforma para reconocer películas que colocan las experiencias LGBTQ+ en el centro de sus narrativas o que las abordan desde miradas complejas, políticas o estéticas.

En este caso, el uso del slasher permite trabajar con una tradición cinematográfica cargada de reglas: la chica final, la violencia serial, las máscaras, los traumas repetidos y las franquicias que regresan una y otra vez para explotar sus propios mitos.