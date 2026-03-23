¿Qué le pasó a Sabrina Carpenter? La ven usando oxígeno en Bogotá

La presentación de Sabrina Carpenter en Colombia no solo marcó un momento clave en su carrera, también desató una inesperada ola de preocupación entre sus fans. Y es que durante su show en el Festival Estéreo Picnic 2026, la estrella pop fue captada usando oxígeno en pleno escenario, lo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué le pasó a Sabrina Carpenter?

El espectáculo tuvo lugar el pasado 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde la artista se presentó como la gran headliner encargada de cerrar el festival ante más de 40 mil personas. Era, además, un momento histórico: su debut en territorio colombiano, consolidando su éxito internacional tras un año lleno de reconocimientos.

Fue headliner del Festival Estéreo Picnic 2026. IG sabrinacarpenter

La noche avanzaba con normalidad, en medio de una producción visual impactante y un ambiente eufórico. Los asistentes coreaban éxitos como Espresso, Please Please Please y Nonsense, mientras Carpenter desplegaba toda su energía sobre el escenario. Sin embargo, en medio del show, ocurrió algo que no pasó desapercibido.

En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales, se observa a la cantante utilizando un pequeño tanque de oxígeno portátil durante una pausa en su presentación. La escena sorprendió a muchos, especialmente a quienes desconocían el contexto en el que se desarrollaba el concierto.

Durante el concierto fue vista usando oxígeno portátil. IG

¿Por qué Sabrina Carpenter uso oxígeno?

Lejos de tratarse de una emergencia médica grave, la explicación tiene que ver con un factor completamente natural: la altitud de Bogotá. La capital colombiana se encuentra a más de 2,600 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede afectar incluso a personas con excelente estado físico.

A diferencia de ciudades como Los Ángeles, donde la artista reside y suele presentarse, Bogotá tiene niveles de oxígeno más bajos en el aire. Esta diferencia puede provocar lo que comúnmente se conoce como mal de altura, cuyos síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar, mareos y disminución del rendimiento físico.

La cantante continuó su presentación sin interrupciones. IG sabrinacarpenter

En eventos de alta exigencia como un concierto, donde los artistas cantan, bailan y se mueven constantemente, estos efectos pueden intensificarse. Por ello, no es raro que algunos intérpretes recurran a oxígeno suplementario para mantenerse en óptimas condiciones durante su show.

Lejos de detener la presentación, Sabrina Carpenter manejó la situación con total profesionalismo. Tras utilizar el oxígeno por unos momentos, continuó con su espectáculo sin interrupciones, demostrando su compromiso con el público.

¿Quiénes se presentaron en Bogotá?

El show formó parte de una de las ediciones más ambiciosas del festival, que también contó con la participación de artistas internacionales como The Killers, Tyler, The Creator y Lorde, consolidando al evento como uno de los más importantes de América Latina.

Fans mostraron preocupación por su estado de salud. IG sabrinacarpenter

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos fans expresaron preocupación inicial, otros rápidamente compartieron información sobre la altitud de Bogotá, explicando que este tipo de situaciones son más comunes de lo que parece en ciudades elevadas.

Incluso varios usuarios destacaron la entrega de la artista, quien, a pesar de las condiciones, logró ofrecer un espectáculo memorable en su primera visita al país.

Así, lo que comenzó como un momento de incertidumbre terminó convirtiéndose en una muestra de profesionalismo y adaptación. Sabrina Carpenter no solo conquistó al público colombiano con su música, sino también con su capacidad para enfrentar los retos del escenario.