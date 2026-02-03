Sabrina Carpenter recibe críticas de PETA por usar una paloma en los Grammy 2026

Sabrina Carpenter fue el centro de una fuerte polémica tras su presentación en los Premios Grammy 2026, cuando decidió incluir una paloma blanca viva como parte de su espectáculo.

La escena ocurrió el domingo 1 de febrero, durante su interpretación del tema “Manchild”, y rápidamente generó la reacción de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), que no tardó en manifestar su desaprobación.

Sabrina Carpenter en la alfombra roja de los Grammy Especial

La cantante estadounidense, de 26 años, apareció en el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles como parte de la ceremonia. Su actuación destacó por una escenografía que simulaba un aeropuerto, y culminó con una escena que provocó controversia: Carpenter sacó una paloma viva entre sus manos mientras estaba sentada en un escenario que representaba un avión en pleno despegue.

El concepto artístico que propuso Carpenter fue uno de los más elaborados de la noche. Como una de las primeras artistas en actuar en vivo durante la gala, presentó un espectáculo visualmente impactante, ambientado en un aeropuerto, con coreografía, vestuario y elementos que simulaban el despegue de un avión.

Grosby Group

La paloma blanca apareció al final de la actuación, cuando la artista se sentó en una especie de asiento de avión. Fue entonces cuando sacó al ave, que aleteó brevemente entre sus manos antes de que se cerrara el número musical.

PETA acusa de crueldad animal a Sabrina Carpenter

La respuesta de PETA fue directa y pública. A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la organización criticó duramente el uso del animal durante el show. Junto a una imagen de Sabrina con la paloma entre las manos, escribieron:

“Oye, Sabrina, ¡llevar un ave viva al escenario de los Grammy es algo estúpido, lento, inútil… y cruel!”.

La declaración de la asociación no terminó allí. En la misma publicación agregaron:

Grosby Group

“Las luces brillantes, el ruido fuerte y el manejo provocan miedo y angustia a un ave que debe volar libre en el cielo abierto”.

Además, otra publicación enfatizaba su postura con un mensaje que no dejaba lugar a dudas.

“¿De verdad Sabrina Carpenter acaba de llevar un ave al escenario en 2026? La cantante de ‘Manchild’ muestra un comportamiento infantil. ¡Dejen a los animales fuera de los #GRAMMYS!”.

PETA también estuvo presente en el evento

No fue casual que la organización defensora de los derechos animales se pronunciara tan rápido. Según información publicada en su propio sitio web, representantes de PETA asistieron a los Grammy 2026 como parte de una intervención planeada en la sala de obsequios del evento.

Sabrina Carpenter

El artículo describe cómo un “pollo robot ambulante y parlante” presentó muestras de comida vegana a celebridades como Reba McEntire y Sheryl Lee Ralph. La organización explicó que su objetivo era animar a las figuras públicas a utilizar su influencia en la temporada de premios, y más allá, para promover un trato más compasivo hacia los animales.

“Al aportar celebridades, humor y excelente gastronomía a uno de los fines de semana musicales más importantes, PETA animó a las estrellas a usar sus plataformas durante la temporada de premios y más allá para salvar a los pollos y contribuir a hacer del mundo un lugar más amable para todos los animales”, explicaron.

PJG