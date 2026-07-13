Netflix evaluará canales 24/7 y vender servicios de otras plataformas en su sistema

El negocio del streaming de películas puro ya no es totalmente redituable para Netflix y luego de incursionar a nuevos negocios como el deporte ahora está pensando en otro movimiento: replicar el viejo modelo televisivo contra el que ha peleado, pero con modificaciones ya vistas en otros sistemas como Pluto TV.

De acuerdo con reportes corporativos filtrados por el diario Wall Street Journal, los ejecutivos de la compañía discuten la implementación de canales lineales temáticos que transmitirán contenido de forma continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, directamente dentro de su aplicación.

Esta reconfiguración responde a presiones comerciales y operativas muy específicas. Datos de audiencias provistos por la consultora Nielsen indican que Netflix posee actualmente una cuota del 7.8% del tiempo total de visualización en televisores, enfrentando una severa caída en los niveles de interacción entre los lanzamientos de sus producciones originales, así como desplomes en las segundas temporadas de series populares.

El modelo no es nuevo y ya ha sido utilizado con éxito por plataformas como Pluto TV o Tubi, pero también por empresas de venta de televisores que ofrecen canales como LG, TCL o Samsung, entre otros. Estos canales son distribuidos a través de internet y corresponden a temáticas específicas, justo lo que busca Netflix para ofrecer una nueva opción a los usuarios en tiempo real.

El objetivo de Netflix es permitir que los usuarios se mantengan en la plataforma al terminar un maratón de una serie. La empresa de streaming, a diferencia de sus competidores, no ofrecería estos canales de forma gratuita, sino que serían parte de la suscripción por lo que no seguiría el modelo que Disney+ podría replicar. Recientemente la firma del ratón ha estado explorando la posibilidad de crear un servicio gratuito.

El regreso al cable y las alianzas de la plataforma

La estrategia de los directivos de la marca de entretenimiento busca imitar la estructura de los antiguos paquetes de canales de televisión programada mediante la diversificación de su catálogo.

Sumado a esto, Netflix evalúa la posibilidad de comercializar suscripciones de terceras compañías dentro de su propia interfaz, replicando el exitoso modelo operativo implementado previamente por firmas tecnológicas como Amazon Prime Video y Apple TV.