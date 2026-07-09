Hollywood busca a Naruto, Sasuke y Sakura para la película live action

¡El live action de Naruto comienza a tomar forma! Lionsgate inició una búsqueda de casting a nivel mundial para encontrar a los actores que interpretarán a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, los tres integrantes principales del Equipo 7 en la adaptación cinematográfica de Hollywood.

La película estará dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta conocido por Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y quien también trabaja en Spider-Man: Brand New Day. Con este paso, el proyecto entra en una nueva etapa de preproducción, después de varios años de desarrollo y de la confirmación de que Cretton sería el encargado de escribir y dirigir la cinta para Lionsgate.

De acuerdo con el anuncio, el casting para otros personajes de la historia se realizará por etapas. Por ahora, la prioridad será encontrar a los tres jóvenes ninjas que sostienen el inicio de la historia creada por Masashi Kishimoto.

Hollywood busca al Equipo 7 de Naruto

La búsqueda global estará enfocada en los papeles de Naruto, Sasuke y Sakura, personajes que forman parte del núcleo emocional de la primera etapa del manga y del anime. En la historia original, los tres son alumnos de la Aldea Oculta de la Hoja y forman equipo bajo la guía de Kakashi Hatake.

Naruto Uzumaki es un joven ninja rechazado por su aldea debido al poder que lleva dentro, pero sueña con convertirse en Hokage para ser reconocido por todos. Sasuke Uchiha, por su parte, carga con el pasado de su clan y con una sed de venganza que lo separa cada vez más de sus compañeros. Sakura Haruno inicia como una aprendiz con inseguridades, aunque con el tiempo se convierte en una figura clave dentro del equipo.

Naruto

La elección del elenco será uno de los puntos más vigilados por los fans, pues Naruto es una de las franquicias de manga y anime más reconocidas del mundo. La obra se publicó originalmente entre 1999 y 2014, y su historia dio origen a dos series animadas que superan los 700 episodios en conjunto.

Destin Daniel Cretton habla del reto de adaptar Naruto

Para acompañar el inicio del casting, Destin Daniel Cretton compartió un mensaje en redes sociales en el que reconoció el impacto que la obra de Kishimoto ha tenido en distintas generaciones de fans.

“Las historias de Kishimoto han inspirado a generaciones de fans en todo el mundo. Es un honor llevar ese mundo y sus personajes a la gran pantalla por primera vez en acción real”, expresó el director.

Cretton también dijo sentirse emocionado por comenzar esta búsqueda global para encontrar a los miembros del Equipo 7. La declaración llega en un momento importante para el proyecto, pues las adaptaciones live action de anime suelen generar expectativas altas, pero también dudas entre el público.

El director ya había recibido el respaldo de Masashi Kishimoto cuando se anunció su participación en la película. En ese momento, el creador de Naruto destacó su capacidad para construir historias con acción, pero también con drama humano, un elemento clave para adaptar una obra centrada en la soledad, la amistad, la rivalidad y el deseo de reconocimiento.

Captura de pantalla Instagram (Foto: naruto)

Masashi Kishimoto reacciona al live action de Naruto

Masashi Kishimoto también celebró el avance del proyecto y describió la adaptación de Hollywood como una serie de “milagros” que todavía le cuesta creer. El mangaka dijo sentirse emocionado por conocer a los actores que darán vida a sus personajes.

“Ahora mismo, me están ocurriendo milagros uno tras otro. ¡Mi obra, Naruto, se va a convertir en una película de Hollywood! Y otro milagro es que Destin Daniel Cretton la dirigirá. ¡Todavía no me lo creo!”, expresó.

El creador añadió que espera conocer a intérpretes apasionados y con la energía necesaria para representar a los personajes de la historia.

“Tengo muchísimas ganas de ver a los personajes de la película”, señaló.

La participación y aprobación de Kishimoto será un elemento importante para la recepción del proyecto. En años recientes, las adaptaciones de anime a live action han tenido resultados mixtos, aunque producciones como One Piece demostraron que la cercanía con el creador original puede ayudar a mantener la esencia de la obra.

¿De qué tratará la película live action de Naruto?

Aunque Lionsgate todavía no ha revelado una sinopsis oficial detallada, el inicio del casting por Naruto, Sasuke y Sakura sugiere que la película se centrará en los primeros arcos de la historia, cuando los tres personajes comienzan su formación como ninjas en la Aldea Oculta de la Hoja.

La trama original sigue a Naruto Uzumaki, un niño huérfano que crece aislado por cargar en su interior al Zorro de Nueve Colas, una criatura que atacó la aldea años atrás. A pesar del rechazo, Naruto busca convertirse en el ninja más fuerte de Konoha y obtener el reconocimiento de quienes lo rodean.

La película aún no tiene fecha oficial de estreno ni elenco confirmado. Sin embargo, el inicio de la búsqueda global marca uno de los movimientos más importantes del proyecto hasta ahora y confirma que Lionsgate ya trabaja en encontrar los rostros que llevarán a Naruto a su primera adaptación de Hollywood en acción real.