Ryan Reynolds sorprende en Comic-Con con Deadpool gris y pistas de Avengers: Doomsday

La San Diego Comic-Con tuvo una visita inesperada el fin de semana que solo se reveló muchas horas después con Ryan Reynolds irrumpiendo como Deadpool y tomándose fotos con los fanáticos, sin que ellos supieran quién estaba detrás de la máscara, pero también con varios elementos que ahora varios consideran son pistas de sus próximas películas en el Universo Marvel.

Ryan Reynolds sorprendió a los asistentes del mítico Hall H al irrumpir en pleno panel oficial de Marvel Studios. Caracterizado con un peculiar traje táctico en tonalidades gris y negro, el actor se mezcló entre el público haciéndose pasar por un fanático para cuestionar directamente a los directores Anthony y Joe Russo, haciéndoles una clara pregunta: ¿aún hay vacantes de último minuto para integrarse a la producción?

La respuesta fue evidente, pero por si existían dudas Robert Downey Jr., quien interpretará al villano Doctor Doom, le dejó en claro que la cinta ya estaba concluida: “Ya está terminada. Mira a tu alrededor. ¿Te golpeaste la cabeza?”.

Ante ello, Reynolds dejó la sala con un mensaje referente al asistente más cercano de Ironman: “Happy Hogan, trae el Audi. Nos vamos”

Reynolds estuvo un tiempo paseando por la Comic-Con tomándose fotografías con diferentes fanáticos quienes no sabían que era él. La verdad se reveló en un video en su cuenta de Instagram.

Ryan Reynolds confirmó que Deadpool tendrá otra película, aunque Marvel Studios todavía no ha revelado la fecha de estreno. IG deadpool

¿Aparecerá el antihéroe en Avengers: Doomsday?

A pesar de que la presencia de Deadpool en el crossover masivo programado para llegar a las salas de cine en diciembre de 2026 no ha sido confirmada oficialmente, la sorpresiva maniobra de promoción revivió con fuerza las especulaciones sobre su participación dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La última entrega, Deadpool & Wolverine, superó los 1,300 millones de dólares en la taquilla global, consolidando el enorme peso comercial del personaje, pero también dado que los X-Men serán parte de Avengers: Doomsday

Por su parte, Reynolds ha adelantado previamente que se encuentra desarrollando ideas para el futuro cinematográfico del mercenario, aunque aclaró que en una eventual integración con los Vengadores, el personaje debe conservar su esencia propia para continuar con el éxito de sus cintas previas.

El actor sostiene que el personaje funciona de forma óptima cuando actúa como un elemento secundario dentro de un colectivo.

¿Quién es Grey Deadpool y cuál es su origen en las historietas?

La indumentaria gris utilizada por el actor durante la convención no es una elección casual y algunos consideran que podría ser una referencia a una de las próximas películas de Deadpool.

El personaje ha hecho su aparición únicamente en las historieras de Uncanny X-Force y el uniforme oscuro es parte de una indumentaria especial para ejecutar misiones de alto riesgo, por lo cual no puede aparecer con su llamativo uniforme rojo ya conocido.

Si bien Reynolds confirmó recientemente que eventualmente existirán otras cinta del antihéroe, la introducción de esta faceta gris sugiere que Marvel Studios podría estar preparando el terreno para una nueva era de Deadpool que sobrepase los límites ya conocidos.