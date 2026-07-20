Deadpool regresará al cine: Ryan Reynolds revela primeros detalles de la próxima película de Marvel

¿Deadpool volverá al cine? Ryan Reynolds confirmó que el personaje tendrá una nueva película y reveló que ya trabaja en una idea para su siguiente historia.

Aunque el proyecto todavía no tiene fecha de estreno ni ha sido presentado oficialmente por Marvel Studios, el actor dejó claro que Wade Wilson aún tiene camino por recorrer.

La noticia llega casi un año después del éxito de Deadpool & Wolverine, película que marcó el debut del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes del estudio.

Ryan Reynolds confirmó que Deadpool tendrá otra película, aunque Marvel Studios todavía no ha revelado la fecha de estreno. IG deadpool

Ryan Reynolds ya piensa en la siguiente película de Deadpool

Durante su participación en Fanatics Fest, Reynolds habló sobre el futuro de Deadpool y aseguró que todavía hay muchas historias de los cómics que no han llegado a la pantalla.

El actor mencionó a Fabian Nicieza, cocreador del personaje junto con Rob Liefeld, y también al escritor Gerry Duggan, responsable de algunas de las etapas más populares de Deadpool en los últimos años.

“Hay algunas joyas muy ocultas que faltan en las películas. Hay material de Fabian Nicieza que me encanta. Gerry Duggan es un escritor extraordinario. Al final habrá otra película de Deadpool”, comentó.

Aunque no dio detalles sobre la trama, sí confirmó que el proyecto está entre sus planes.

El actor adelantó que ya trabaja en una nueva historia para Wade Wilson y que busca inspiración en distintas etapas de los cómics. IG deadpoolmovie

¿No quiere que Deadpool sea un Vengador?

Reynolds también explicó que no le interesa convertir a Wade Wilson en un héroe tradicional dentro del Universo Marvel.

En una entrevista con TIME, el actor comentó que el personaje perdería parte de su esencia si terminara formando parte oficialmente de los Avengers o de los X-Men.

“Si Deadpool se convierte en un Vengador o en un X-Men, hemos llegado al final. Eso sería cumplir su mayor fantasía y no podemos darle eso”, explicó.

Para Reynolds, parte del encanto del personaje está en mantenerse como alguien que siempre rompe las reglas y no encaja por completo con los demás héroes.

Deadpool & Wolverine reunió a Ryan Reynolds y Hugh Jackman dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. IG deadpoolmovie

¿Será Deadpool 4 o una película con otros personajes?

Hasta ahora no está claro si la próxima producción será una secuela directa o una historia compartida.

Hace algunos meses, Reynolds reveló que estaba escribiendo una “película coral”, una frase que dio pie a distintas teorías entre los seguidores de Marvel.

Desde entonces han surgido rumores sobre un posible proyecto relacionado con X-Force, equipo del que Deadpool ha formado parte en los cómics. Sin embargo, Marvel Studios no ha confirmado esa información, por lo que por ahora sigue siendo una especulación.

Lo único confirmado es que Reynolds ya trabaja en una nueva historia para el personaje. Los cómics que podrían inspirar la nueva película de Deadpool

Las referencias a Fabian Nicieza y Gerry Duggan también ofrecen una pista sobre el camino que podría tomar la franquicia.

Nicieza ayudó a construir la personalidad irreverente de Deadpool durante los años noventa, mientras que Duggan desarrolló historias que mezclaban acción, humor y momentos más personales para Wade Wilson.

Reynolds nunca ha ocultado que es un gran conocedor de los cómics del personaje y suele tomar ideas de distintas etapas para adaptarlas al cine, por lo que no sería extraño que la siguiente película recuperara personajes o historias poco conocidas por el público general.

El éxito de Deadpool & Wolverine abrió la puerta para una nueva película

El regreso de Deadpool parecía cuestión de tiempo. Deadpool & Wolverine superó los 1,300 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en una de las películas más exitosas de Marvel Studios.

Además de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, el elenco incluyó a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Rob Delaney, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand y Shioli Kutsuna, bajo la dirección de Shawn Levy.

Ese resultado reforzó la confianza de Marvel en el personaje y ahora el propio Reynolds confirmó que la historia continuará.

Por ahora no existe una fecha de estreno ni detalles sobre el argumento, pero las declaraciones del actor dejan claro que Deadpool volverá al cine.