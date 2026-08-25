El plan de Carlos III que podría cambiarlo todo entre Harry y William tras años de guerra

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos podría convertirse en mucho más que un cambio de residencia. Para el rey Carlos III, representaría una oportunidad para acercar nuevamente a una familia que lleva años distanciada.

Carlos III quiere que Harry y William vuelvan a estar juntos

De acuerdo con fuentes citadas por People, el monarca tendría un deseo muy concreto: que, con el tiempo, sus hijos Harry y el príncipe William vuelvan a estar juntos.

Carlos III tendría la esperanza de que el regreso de Harry ayude a reconciliarlo con William. Grosby

La mudanza de los duques de Sussex a Gran Bretaña sería, desde esta perspectiva, el escenario más favorable que ha existido en años para intentar reconstruir ese vínculo.

La relación entre el rey y Harry, aunque todavía compleja, habría experimentado cierta mejoría. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante un encuentro privado en Highgrove, donde Carlos pudo convivir con Archie y Lilibet después de varios años sin verlos.

Para una fuente cercana a la Casa Real, aquel acercamiento fue especialmente positivo. Ahora, con Harry y su familia instalándose en Reino Unido, las reuniones podrían dejar de depender de visitas fugaces desde Estados Unidos.

El deseo del rey Carlos que podría cumplirse

La reconciliación entre sus hijos no sería un deseo nuevo para Carlos. En sus memorias, Spare, Harry recordó una conversación posterior al funeral del príncipe Felipe, ocurrida en 2021, cuando su padre habría pedido a ambos hermanos que dejaran atrás sus diferencias.

Carlos III buscaría que sus hijos recuperen el vínculo que tuvieron durante su infancia. IG

La petición adquirió un significado especial con el paso de los años, pues Harry y William no han logrado reconstruir la relación cercana que tuvieron durante su infancia.

Ahora, la llegada de los Sussex podría ofrecer al monarca una oportunidad distinta: que la convivencia y la cercanía geográfica permitan recuperar gradualmente algunos vínculos familiares.

Sin embargo, el regreso de Harry no significa que la reconciliación esté asegurada.

¿Harry y William se reconciliarán tras el regreso de los Sussex?

La situación con William, de 44 años, es considerablemente más complicada. Mientras la relación entre Carlos y Harry ha mostrado algunos signos de acercamiento, los hermanos continuarían sin mantener contacto, según las fuentes citadas por People.

Harry y William continúan distanciados, pero el regreso de los Sussex podría abrir una nueva oportunidad. Grosby

La fractura se profundizó después de años de revelaciones públicas, entre ellas la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey, su producción documental para Netflix y las memorias del duque de Sussex.

Para William y Catherine, las heridas seguirían siendo profundas. Fuentes cercanas a los príncipes de Gales consideran que cualquier acercamiento tendría que producirse lentamente y sin presiones.

Además, William y Kate estarían concentrados en sus responsabilidades oficiales y en sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

¿Cuál es el plan de Carlos III para reconciliar a Harry y William?

Uno de los aspectos más importantes del regreso será precisamente la posibilidad de que Archie y Lilibet tengan mayor contacto con sus primos. La distancia entre sus padres ha impedido que los cinco niños desarrollen una relación cercana.

La reconciliación entre los hermanos no sería inmediata y requeriría tiempo, según fuentes cercanas. Grosby

Por eso, la mudanza podría modificar la historia de la siguiente generación de los Windsor. Tener a Harry, Meghan y sus hijos en Reino Unido hará mucho más difícil mantener completamente separadas las dos ramas familiares.

Carlos III no puede obligar a sus hijos a reconciliarse, pero sí puede crear las condiciones para que vuelvan a encontrarse. Y quizá ese sea el plan: dejar que la cercanía y los lazos familiares logren borrar lo que las declaraciones públicas consiguieron

La gran incógnita será si Harry y William están dispuestos a aprovechar esa oportunidad. Para los Windsor, podría ser el primer paso hacia una reconciliación largamente esperada.

Harry regresa a Reino Unido y revive la esperanza de reconciliación

Harry, de 41 años, y Meghan, de 45, se preparan para establecerse durante un periodo prolongado en Reino Unido junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

La presencia de Archie y Lilibet en Reino Unido podría acercar a los cinco primos Windsor. IG meghan

Los pequeños ya están contemplados para iniciar el próximo curso escolar en el país, mientras que la pareja mantendría su residencia en Montecito, California.

Aunque los Sussex no retomarían inicialmente sus funciones como miembros activos de la familia real, su presencia física cambiaría considerablemente la dinámica familiar.

Para Carlos III, de 77 años, significaría tener nuevamente cerca a su hijo y poder compartir más tiempo con sus nietos, así como ver a sus hijos juntos de nuevo.