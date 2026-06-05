Estados de EU preparan demanda contra fusión Paramount–Warner Bros

Un grupo de estados de Estados Unidos está preparando una demanda para bloquear la adquisición de Warner Bros por parte de Paramount Skydance, valorada en 110.000 millones de dólares, según informaron fuentes a Reuters. Aunque aún no se ha confirmado qué estados participarán, el fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que su oficina tomará pronto una decisión sobre posibles acciones legales.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Warner Bros cayeron un 1,8%, mientras que las de Paramount retrocedieron un 4%. El acuerdo, considerado de alto riesgo, es seguido de cerca tanto por Hollywood como por Wall Street, ya que uniría algunas de las franquicias más emblemáticas de la industria del entretenimiento.

Actores, guionistas y otros profesionales del sector han manifestado su rechazo a la operación, argumentando que podría provocar la eliminación de puestos de trabajo. Paramount, por su parte, ha negado que la fusión implique recortes en empleos creativos, asegurando que necesitará producir más contenido para atraer suscriptores de streaming tras la operación.

La demanda en preparación podría convertirse en un obstáculo significativo para la operación, que ya enfrenta un escrutinio intenso por parte de reguladores y del propio sector.

La batalla por adquirir Warner Bros. Discovery

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance se convirtió en una de las operaciones más grandes y polémicas de la historia del entretenimiento, valorada en más de 110 mil millones de dólares, y desató una guerra de ofertas con Netflix antes de concretarse. El acuerdo está bajo investigación de autoridades en Estados Unidos y Europa por posibles efectos en la competencia y el empleo.

En diciembre de 2025, Netflix sorprendió con una oferta de 83 mil millones de dólares para adquirir Warner Bros. Discovery, lo que parecía sellar el destino de la compañía. Sin embargo, Paramount irrumpió con una contraoferta hostil en efectivo de 30 dólares por acción, valorando a Warner en más de 108 mil millones de dólares, superando ampliamente la propuesta de Netflix.

Mientras la oferta de Netflix combinaba efectivo y acciones, Paramount apostó por un pago inmediato en efectivo, lo que atrajo a los accionistas de Warner. Este movimiento generó un aumento en el valor de las acciones de Warner y abrió un debate sobre cuál de las dos compañías podía garantizar un mejor futuro para la productora.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre la fusión, preocupado por el impacto en la competencia de los servicios de streaming, la producción cinematográfica y las salas de cine.

También la Comisión Europea y autoridades de Canadá y California mostraron interés en revisar el acuerdo. Paramount, por su parte, defendió que su propuesta enfrentaba menos riesgos regulatorios que la de Netflix.

Paramount prevé 6 mil millones de dólares en sinergias de costos, lo que implica despidos masivos y reestructuración de operaciones. Además, prometió mantener una fuerte apuesta por la exhibición cinematográfica, con hasta 30 estrenos anuales en salas, y la integración de los negocios informativos de CBS News y CNN con Warner.