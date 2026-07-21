¡Por fin! Arreglan el ERROR OCULTO en 'La La Land' que atormentó a Ryan Gosling por años

Diez años después de conquistar al público con una de las historias de amor más memorables del cine, La La Land está lista para regresar a la pantalla grande. Sin embargo, el reestreno por su aniversario no solo traerá de vuelta el musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, sino que también resolverá un detalle que durante años incomodó al actor.

¿Cuál era el error de La La Land que molestaba a Ryan Gosling?

La distribuidora Lionsgate anunció que el filme dirigido por Damien Chazelle volverá a los cines de Estados Unidos el próximo 16 de agosto como parte de la celebración por su primera década. Para acompañar este relanzamiento, el estudio presentó un nuevo póster oficial que, a simple vista, parece idéntico al original de 2016.

El estudio corrigió la posición de la mano de Ryan Gosling en la imagen promocional. IG

Pero los fans más observadores descubrieron que existe una pequeña —aunque significativa— diferencia. La icónica imagen vuelve a mostrar a Ryan Gosling y Emma Stone bailando bajo el cielo nocturno frente al Observatorio Griffith de Los Ángeles, una de las escenas más recordadas de la película.

Sin embargo, esta vez la posición de la mano del actor fue modificada para armonizar con el movimiento de su compañera de baile. Aunque el cambio puede parecer mínimo, para Gosling representa el cierre de una curiosa cuenta pendiente que arrastró durante casi una década.

Ryan Gosling revela el detalle que le molestó de La La Land

Hace algunos años, el actor confesó que nunca imaginó que aquella fotografía sería elegida como la imagen principal para promocionar la película. Según explicó, la posición de su mano, inclinada hacia abajo, rompía la armonía visual del baile y, desde entonces, se convirtió en uno de sus mayores arrepentimientos.

El actor confesó que ese detalle visual lo había incomodado durante casi diez años. IMDb

Con su característico sentido del humor, incluso bautizó ese gesto como la "La La Hand", asegurando que "mataba la energía" del cartel. En otras entrevistas llegó a bromear llamándose a sí mismo "Gosling manos de hamburguesa", dejando claro que ese pequeño detalle nunca dejó de incomodarlo.

Ryan Gosling recrea escena de La La Land para promocionar su película

El tema volvió a surgir recientemente durante la promoción de Proyecto Salvación, la nueva película basada en la novela de Andy Weir, donde el actor recordó nuevamente aquella peculiar anécdota. Incluso recreó la famosa pose junto a uno de los personajes de su nuevo filme y preguntó en tono de broma si, esta vez, la posición de su mano era la correcta.

La publicación fue compartida también por su esposa, Eva Mendes, quien comentó que esa recreación era un intento por "arreglar las cosas" después de tantos años.

Ahora, Lionsgate decidió concederle ese pequeño deseo. En el nuevo cartel conmemorativo, la mano de Gosling aparece finalmente levantada y alineada con la de Emma Stone, logrando una composición mucho más equilibrada.

El estudio presentó la imagen en redes sociales acompañada únicamente por la frase: "Un pequeño ajuste", haciendo referencia al discreto cambio que rápidamente fue celebrado por los seguidores de la película.

La La Land ganó seis premios Oscar y se convirtió en un referente del cine musical moderno.

¿De qué trata La La Land?

Estrenada en 2016, la cinta narra la historia de Sebastian, un pianista de jazz, y Mia, una aspirante a actriz, quienes intentan hacer realidad sus sueños mientras enfrentan los desafíos que implica equilibrar el amor con la ambición profesional.

El musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling fue uno de los mayores éxitos de 2016. IMDb

La película se convirtió en un fenómeno mundial al recaudar más de 500 millones de dólares en taquilla y conquistar a la crítica especializada. Además, obtuvo seis premios Oscar, incluido el de Mejor Actriz para Emma Stone y el de Mejor Director para Damien Chazelle, además de establecer un récord con siete Globos de Oro.

Aunque muchos aún recuerdan el histórico error durante la ceremonia de los Oscar, cuando La La Land fue anunciada por equivocación como Mejor Película antes de revelar que la verdadera ganadora era Moonlight, la cinta logró consolidarse como uno de los grandes clásicos modernos del cine musical.

Por ahora, el reestreno está confirmado únicamente para salas Dolby Cinema de AMC Theatres en Estados Unidos y todavía no existe información oficial sobre una posible llegada a México.

Mientras tanto, el nuevo póster ya consiguió lo que parecía imposible: poner fin a una obsesión que acompañó a Ryan Gosling durante diez años.