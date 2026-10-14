Juicio de Russell Brand: fiscalía describe al actor como 'depredador sexual'

La fiscalía británica describió este miércoles a Russell Brand como un hombre “despiadado”, “manipulador” y con un comportamiento propio de “un depredador sexual”, durante la presentación de sus argumentos en el juicio que enfrenta en Londres por acusaciones de violación y agresiones sexuales contra seis mujeres.

Los hechos que se le imputan habrían tenido lugar entre 1999 y 2009, cuando Brand era una estrella de la televisión británica, conocido por su humor provocador y a menudo obsceno.

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El actor de 51 años, con millones de seguidores en las redes sociales, niega las acusaciones.

Russell Brand, que ahora se presenta como un ferviente defensor de la fe cristiana, afirmó a su llegada al tribunal estar "preocupado".

"Pero mantengo la esperanza de que este procedimiento concluya con un resultado positivo para todas las personas implicadas. Eso es lo que pido en mis oraciones", añadió.

La fiscal Riel Karmy-Jones, que abrió la vista de un juicio previsto que se prolongue hasta diciembre, calificó a Russell Brand como "despiadado, calculador y manipulador".

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"Era un depredador sexual", declaró, añadiendo que utilizaba a las mujeres para satisfacer su "enorme apetito sexual".

El exactor está siendo juzgado por tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor.

Los hechos ocurrieron en una habitación de hotel, en lugares de trabajo, en los baños de un bar y en el domicilio del acusado, detalló la fiscal.

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Russell Brand "no es necesariamente la misma persona que era entonces", reconoció Karmy-Jones.

Sin embargo, "pese al tiempo transcurrido, su responsabilidad por las conductas indebidas y los delitos cometidos cuando era más joven sigue siendo la misma", añadió.

Brand, que vive en Florida, se encuentra en libertad bajo fianza.

Russell Brand

Convertido en una estrella de las redes sociales, Brand expresa habitualmente ideas conspirativas, con 4,9 millones de seguidores en Instagram, 6,6 millones en YouTube y 10,1 millones en X.

En 2024 anunció que había sido bautizado en el río Támesis y, desde entonces, no ha dejado de repetir hasta qué punto su fe cristiana lo ha cambiado. Brand también ha expresado su apoyo a Donald Trump.

Tras ser imputado en 2025, aseguró en X que nunca había mantenido "relaciones sexuales sin consentimiento".

"He sido drogadicto, adicto al sexo e idiota, pero nunca he sido un violador", escribió.

Con información de AFP.