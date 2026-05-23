La tercera temporada de Euphoria está a punto de terminar y eso tiene a los fans mucho más atentos que nunca. Este domingo llega el episodio 7, que además será el penúltimo capítulo de la temporada, por lo que la historia de Rue, Cassie, Nate y Lexi finalmente comenzará a acercarse a su desenlace.

Después del impactante cierre del episodio anterior, las expectativas alrededor de este nuevo capítulo crecieron rápidamente en redes sociales.

Y no es para menos, pues HBO ya adelantó que los dos episodios finales tendrán una duración más larga de lo habitual, algo que muchos interpretan como señal de que vienen momentos importantes para varios personajes.

Si quieres verlo apenas se estrene para evitar spoilers, estos son los horarios oficiales del nuevo episodio de Euphoria 3.

¡Rue y Nate contra las cuerdas! A qué hora se estrena el capítulo 7 de Euphoria 3 en HBO HBO Max

Horario de estreno del episodio 7 de Euphoria 3

El penúltimo episodio de Euphoria 3 estará disponible este domingo a través de HBO a partir de las 19:00 horas en México.

Estos son los horarios para otros países:

México: 7:00 p.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. ET

Colombia, Perú y Panamá: 8:00 p.m.

Argentina, Chile y Brasil: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del lunes

Como ya ocurrió con capítulos anteriores, el estreno será simultáneo tanto en televisión como en línea.

¡Rue y Nate contra las cuerdas! A qué hora se estrena el capítulo 7 de Euphoria 3 en HBO HBO Max

¿De qué tratará el PENÚLTIMO capítulo de Euphoria 3?

Gran parte de la atención del episodio volverá a centrarse en Rue Bennett, quien sigue lidiando con las consecuencias del accidente automovilístico ocurrido en el capítulo pasado.

El avance oficial muestra a Rue completamente vulnerable mientras intenta encontrar una salida a todo el caos que ha marcado su vida durante esta temporada. Además, el regreso de Ali Muhammed promete convertirse en uno de los momentos más importantes del episodio.

Ali reaparecerá justo cuando Rue parece más perdida emocionalmente, algo que muchos fans llevaban esperando desde hace semanas.

¡Rue y Nate contra las cuerdas! A qué hora se estrena el capítulo 7 de Euphoria 3 en HBO HBO Max

Capítulos 7 y 8 de Euphoria 3 durarán más de 1 hora

Otro detalle que aumentó la expectativa es la duración de los últimos capítulos. HBO confirmó que este episodio tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos, mientras que el final de temporada llegará hasta la 1 hora y 33 minutos.

Eso convirtió al episodio 7 en una pieza clave antes del cierre definitivo de la temporada, especialmente porque todavía quedan varias historias abiertas alrededor de Cassie, Nate y Laurie.

Con solo un capítulo restante después de este domingo, fans de Euphoria ya comenzaron a prepararse para uno de los cierres más intensos que ha tenido la serie hasta ahora.

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Calendario completo de Euphoria temporada 3

La tercera temporada de Euphoria cuenta con ocho episodios, todos con estreno semanal los domingos. El calendario confirmado es el siguiente:

Episodio 1: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 Episodio 2: 19 de abril de 2026

19 de abril de 2026 Episodio 3: 26 de abril de 2026

26 de abril de 2026 Episodio 4: 3 de mayo de 2026

3 de mayo de 2026 Episodio 5: 10 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026 Episodio 6: 17 de mayo de 2026

17 de mayo de 2026 Episodio 7: 24 de mayo de 2026

24 de mayo de 2026 Episodio 8: 31 de mayo de 2026