Objetos prohibidos en el GNP para el concierto de Marco Antonio Solis

La cuenta regresiva terminó para los fans de Marco Antonio Solís. Este sábado 23 de mayo de 2026, el cantante llegará al Estadio GNP Seguros con uno de los conciertos más esperados del año como parte de su gira El Tour Gratitud, que celebra cinco décadas de trayectoria musical.

¿Qué esperar del concierto de Marco Antonio Solis?

La velada promete convertirse en una noche cargada de nostalgia, romanticismo y clásicos inolvidables que han acompañado a distintas generaciones. Por ello, miles de asistentes ya se preparan para cantar temas emblemáticos como Si no te hubieras ido, Mi eterno amor secreto, Más que tu amigo y ¿A dónde vamos a parar?, además de éxitos históricos de Los Bukis como Tu cárcel, Y ahora te vas y Cómo fui a enamorarme de ti.

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De acuerdo con la información oficial del recinto, las puertas del estadio abrirán a las 17:00 horas, mientras que el espectáculo iniciará a las 21:00 horas. Debido a la alta asistencia esperada, las autoridades recomiendan llegar con anticipación y revisar cuidadosamente la lista de objetos permitidos y prohibidos para evitar contratiempos en los accesos.

¿Cuáles son los objetos prohibidos en el GNP?

Entre los artículos que NO estarán permitidos dentro del recinto se encuentran:

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (incluye bastones para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc.)

Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores)

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de otros asistentes

No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, no vapes, no encendedores

No comida ni bebidas

No paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas

Aerosoles

Drones

Cadenas largas o joyería con picos

El cantante interpretará éxitos como Si no te hubieras ido y Mi eterno amor secreto. IG

¿Cuáles son los objetos que sí están permitidos en el GNP?

Por otro lado, el recinto sí permitirá algunos artículos personales básicos para mayor comodidad del público. Los objetos autorizados incluyen:

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual encerrada)

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros o gorras

Gel antibacterial en envases de hasta 100 ml

Cámaras NO profesionales, incluidas instantáneas y desechables

Banderas sin asta de máximo un metro de largo

Bloqueador solar en envases de hasta 100 ml

Fans también esperan escuchar clásicos de Los Bukis durante la noche. Archivo

¿Qué tipo de bolsas están prohibidas en el GNP?

También se dieron a conocer las restricciones sobre el tipo de bolsas que podrán ingresar al estadio. Las mochilas mayores a 10x15x30 centímetros, bolsas de diario, fundas para cámaras, tote bags grandes y bolsas tipo mesh estarán prohibidas.

En cambio, sí se permitirá el acceso con bolsas o mochilas pequeñas que no excedan las medidas de 10x15x30 centímetros, preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC. También estarán autorizadas bolsas de mano pequeñas de máximo 11x16 centímetros, bolsas transparentes tipo ziploc medianas y cangureras compactas.

El recinto sí permitirá artículos como baterías externas, lentes de sol y medicamentos con receta. Archivo

La presentación de ‘El Buki’ en la Ciudad de México forma parte de una gira especial que recorrerá distintos países de Centroamérica y otras ciudades donde el cantante mantiene una sólida base de seguidores.

Con una carrera que supera los 50 años, Marco Antonio Solís continúa consolidándose como una de las figuras más queridas de la música romántica en español. Y esta noche, el Estadio GNP Seguros se convertirá en el escenario perfecto para celebrar su legado musical.