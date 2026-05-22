¿Qué pasa con la herencia de Joan Sebastian? José Manuel Figueroa ya está en Texas

La disputa legal por la herencia de Joan Sebastian continúa generando tensión dentro de la familia Figueroa.

El pasado 21 de mayo, José Manuel Figueroa llegó al aeropuerto privado de McAllen, Texas, acompañado de varios integrantes de su familia para participar en el proceso judicial relacionado con los bienes del cantante mexicano.

De acuerdo con información dada a conocer en el programa De Primera Mano, el artista arribó junto a Marco Chacón, Marcelia y Alina con el objetivo de presentar evidencias ante la justicia estadounidense.

La familia busca que el tribunal reconozca oficialmente a varios herederos que, según José Manuel Figueroa, podrían quedar fuera de la repartición.

Al final de cuentas yo creo que es más que nada para traer las evidencias que traemos nosotros ante un juez para que nos acepte como herederos a los ocho más que están ahí bailando de no recibir herencia gracias a las acciones de esta persona, declaró.

¿Por qué sigue sin repartirse la herencia?

Aunque han pasado varios años desde la muerte de Joan Sebastian, el proceso legal relacionado con su fortuna sigue sin resolverse completamente.

Uno de los principales conflictos gira en torno a la cantidad de propiedades y bienes que forman parte del patrimonio del cantante.

En enero de 2026, el abogado Cipriano Sotelo explicó en el programa Venga la Alegría que existen desacuerdos importantes entre algunos miembros de la familia y Erica Alonso, quien fuera esposa legal del intérprete en Texas.

En su opinión de ella es la esposa y ha pretendido que la mitad de todos los bienes pasen a su poder, explicó el abogado

Según Sotelo, otra parte del conflicto está relacionada con la lista de propiedades presentadas ante el juez encargado del caso.

Aquí la hija, Juliana, lo que está haciendo es inconformarse contra el número de inmuebles que el albacea expuso ante el juez. Se expusieron un sinfín de inmuebles y ella dice que faltan, señaló.

Joan Sebastian

José Manuel Figueroa defiende el legado de su padre

A su llegada a McAllen, José Manuel Figueroa aseguró que tanto él como sus hermanos únicamente buscan que se respeten sus derechos como herederos.

El cantante afirmó que no buscan obtener beneficios fuera del marco legal y que el objetivo principal es demostrar que la mayoría de los hijos de Joan Sebastian viven en México.

Vengo aquí a demostrar que sí estoy vivo, que sí creo que merezco, tanto yo como mis hermanos, el derecho de gozar del legado de mi padre, expresó.

El artista también comentó que uno de los puntos más importantes en disputa es el lugar de residencia oficial del cantante antes de fallecer.

Estamos tratando de que el juez entienda que la mayoría de los herederos de Joan Sebastian están en México, y que él vivió y murió en México. Ella alega que no, que vivía aquí, y eso está en disputa en la corte, sostuvo.

José Manuel Figueroa Instagram

Testigos, propiedades y millones en juego

La batalla legal no solamente involucra a los hijos de Joan Sebastian.

De acuerdo con lo informado en De Primera Mano, también podrían participar como testigos tres hermanas del cantante, quienes presuntamente respaldarían la postura de Erica Alonso dentro del litigio.

El caso se ha convertido en uno de los procesos de herencia más comentados dentro del espectáculo mexicano debido al valor económico y simbólico del patrimonio del cantante.

Además de propiedades, regalías musicales y otros activos, también está en juego el control del legado artístico del llamado “Poeta del Pueblo”.

Joan Sebastian y el legado que dejó en la música mexicana

Joan Sebastian fue una de las figuras más importantes de la música regional mexicana.

A lo largo de su carrera logró construir una trayectoria llena de éxitos gracias a canciones que marcaron generaciones y lo consolidaron como uno de los compositores más importantes del país.

Su fallecimiento en 2015 dejó una enorme huella dentro del espectáculo mexicano, pero también abrió una compleja disputa familiar relacionada con sus bienes y derechos.

Hasta ahora, el proceso continúa sin una resolución definitiva y se espera que en los próximos días se presenten nuevos testimonios y pruebas ante la corte estadounidense.

Mientras tanto, José Manuel Figueroa insistió en que la familia únicamente busca justicia dentro de un proceso que sigue dividiendo a los herederos del cantante.