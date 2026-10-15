Rotten Tomatoes destroza la película de Street Fighter: Dura crítica y mala calificación

La nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter recibió un duro golpe durante su debut en las salas de cine. El filme registró apenas un 39% de aprobación en el portal especializado Rotten Tomatoes. La prensa internacional destrozó la propuesta dirigida por el cineasta Kitao Sakurai. Las valoraciones negativas colocan a la cinta de acción directamente entre las peores adaptaciones de videojuegos de la última década en la pantalla grande.

El embargo de reseñas cayó a escasas horas del estreno oficial en las carteleras mundiales. Esta táctica comercial encendió de inmediato las alarmas sobre la calidad real del metraje entregado a los cines. Las distribuidoras utilizan esta estrategia de contención para proteger la recaudación inicial y evitar fugas masivas de espectadores. El magro resultado ubica al proyecto peligrosamente cerca de fracasos rotundos como Warcraft (29%) en 2016 y Borderlands (10%) en 2024.

Street Fighter se estrenó este jueves 15 de octubre en México. Foto: Paramount Pictures

El tropiezo de la adaptación de Capcom contrasta fuertemente con otros triunfos recientes dentro del mismo nicho de entretenimiento. La reciente adaptación de la franquicia Resident Evil alcanzó un imponente 95% de aceptación entre los especialistas del sector. La película de peleas optó por un camino completamente distinto al abrazar un tono cómico, colorido y exagerado. Los realizadores buscaron calcar la esencia visual de las consolas, pero la ejecución alejó a los críticos tradicionales.

Un desenlace abrupto y críticas severas

Las reseñas de los analistas coinciden en un fallo estructural insalvable dentro de la narrativa del filme. Los expertos de la industria señalan un desenlace precipitado que corta de tajo la tensión dramática del largometraje. La trama prioriza descaradamente la preparación de futuras entregas sobre el cierre digno del conflicto principal. Esta decisión creativa enfureció a los primeros asistentes a las funciones de medianoche en las salas de exhibición.

El rendimiento definitivo en la taquilla mundial dictará la supervivencia de esta naciente franquicia cinematográfica. El estudio Paramount Pictures invirtió un presupuesto estimado de 80 millones de dólares en la etapa de producción. La película necesita multiplicar esa millonaria cifra durante su corrida comercial para garantizar números verdes a los ejecutivos. Un desempeño deficiente en la venta de entradas sepultará cualquier aspiración corporativa de construir un universo expandido.

Dhalsim y Guile. Paramount Pictures

La escena post-créditos del metraje lanza indicios inequívocos sobre la expansión de la mitología de los combatientes callejeros. Los altos mandos concibieron la idea de una saga cinematográfica desde la fase más temprana de preproducción. El corte final en cines refleja esta enorme ambición empresarial de establecer propiedades intelectuales duraderas y rentables. Los fanáticos de los videojuegos enfrentan ahora la titánica tarea de salvar la marca mediante la compra masiva de boletos.

El incierto futuro de la secuela

El director Kitao Sakurai trabaja incansablemente en los primeros bosquejos conceptuales para una eventual segunda parte. El realizador nipón escribe ya diversas ideas narrativas para continuar la historia de Ryu, Ken y Chun-Li en la gran pantalla. El creativo asume un rol directo y protagónico en la estructuración de los futuros libretos para el estudio. La sorpresiva confirmación de este trabajo previo de escritorio generó acalorados debates entre los fieles seguidores de la saga.

Andrew Koji y Noah Centineo interpretan a Ryu y Ken Masters, respectivamente. Paramount Pictures

El mismo cineasta declaró abiertamente ante los principales medios de comunicación que la luz verde no depende de su voluntad. El equipo creativo aguarda con evidente nerviosismo los reportes financieros correspondientes al primer fin de semana de exhibición. Los números definitivos de la recaudación global llegarán a las oficinas de los productores en los próximos días hábiles. La densa incertidumbre rodea actualmente a todo el reparto estelar y al equipo técnico involucrado en el set de filmación.

El futuro del torneo de artes marciales más famoso del mundo de los videojuegos pende literalmente de un hilo. La despiadada industria de Hollywood examina con lupa el desempeño económico de estas superproducciones de alto presupuesto. Los espectadores dictarán la implacable sentencia final desde la comodidad de sus butacas en los complejos cinematográficos. La moneda voló al aire y el destino luce turbio para los icónicos y legendarios luchadores de Capcom.