Pimpinela Escarlata amenaza con marcarle el rostro a Manelyk en La Granja VIP; exigen su expulsión

La rivalidad entre Pimpinela Escarlata y Manelyk González dentro de La Granja VIP escaló después de que la luchadora hiciera una polémica declaración sobre la influencer, en la que mencionó la posibilidad de utilizar un cuchillo para dejarle una cicatriz en el rostro.

El comentario generó reacciones entre los seguidores del reality, quienes cuestionaron sus palabras y pidieron que la producción intervenga ante la gravedad de lo expresado.

La declaración ocurrió durante una conversación con Natalia Alcocer y Niurka, en la que Pimpinela habló sobre los conflictos que ha protagonizado dentro de la competencia y reconoció que, si estuviera cerca de ser eliminada, quería que su salida tuviera un motivo que valiera la pena.

Foto: Instagram ladorudo_

¿Qué dijo Pimpinela Escarlata sobre Manelyk?

Durante la charla, Pimpinela expresó su frustración por los enfrentamientos que ha tenido en el programa y lanzó una frase que sorprendió a sus compañeras.

Porque yo sí quiero pegar y sé que me van a eliminar. Que valga la pena un pinche cuchillo y le marco toda la cara para toda su resta de vida”, declaró al referirse a Manelyk.

Sus palabras provocaron una reacción inmediata de Niurka, quien intentó detenerla y le pidió que no hiciera ese tipo de comentarios,

“Ay no, Pimpi, no digas eso”, respondió la actriz y vedette mientras continuaba la conversación con Natalia Alcocer, situación que desencadenó risas entre ellas.

El fragmento comenzó a circular entre los seguidores del programa, donde algunos interpretaron la declaración como una amenaza contra la influencer, aunque Pimpinela la expresó en el contexto de una conversación hipotética sobre una posible eliminación.

Las diferencias entre ambas participantes se han convertido en uno de los conflictos que más llaman la atención dentro de La Granja VIP.

Foto: Instagram manelyk_oficial

¿Por qué Pimpinela Escarlata y Manelyk están enojadas?

A lo largo de la competencia, Pimpinela y Manelyk han tenido desacuerdos relacionados con la convivencia, las estrategias de juego y las alianzas que se han formado entre los habitantes del reality.

La tensión también ha aumentado por las diferencias entre sus respectivos grupos, lo que ha provocado nuevos roces durante su participación en el programa.

En este contexto, las declaraciones de Pimpinela elevaron la controversia, pues varios espectadores consideraron que mencionar una agresión con un objeto punzocortante va más allá de las discusiones habituales que suelen ocurrir en este tipo de formatos televisivos.

Foto: Instagram ladorudo_

Piden la expulsión de Pimpinela Escarlata de La Granja VIP

Tras difundirse el comentario, algunos seguidores del programa manifestaron su inconformidad en redes sociales y solicitaron que la producción tome medidas contra la participante.

Las críticas se centraron en la referencia a utilizar un cuchillo para provocar una lesión permanente en el rostro de Manelyk. Para estos espectadores, la declaración no debería pasar inadvertida, independientemente de las diferencias que existan entre ambas concursantes.

Por ello, algunos usuarios comenzaron a pedir la expulsión de Pimpinela Escarlata, al considerar que este tipo de expresiones rebasa los límites de una confrontación dentro de un reality show.