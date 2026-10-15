Garbage, “realmente impresionados” por su próximo concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Garbage se prepara para protagonizar una noche especial en la Ciudad de México. La agrupación estadounidense ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino el próximo 14 de noviembre, una presentación que representa un momento significativo para sus integrantes.

En una entrevista con Billboard Español, la vocalista Shirley Manson compartió sus impresiones sobre este espectáculo, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y habló sobre el vínculo que el grupo ha construido con sus seguidores mexicanos a lo largo de tres décadas.

Foto: Instagram Garbage

¿Qué dijo Garbage sobre su concierto en el Zócalo?

Para Shirley Manson, presentarse en uno de los espacios públicos más emblemáticos de México es una oportunidad que la banda recibe con entusiasmo. La cantante explicó que la invitación tiene un significado especial.

La cantante expresó a Billboard que todos los integrantes de Garbage se sienten afortunados de haber sido convocados y admitió que la magnitud del acontecimiento los tiene impresionados.

Es un honor que toda la banda se siente tremendamente afortunada de haber sido invitada a tocar, no solo en la Ciudad de México, sino en el Zócalo. Y, francamente, estamos realmente impresionados”, señaló.

El concierto marcará el cierre de su gira de 2026.

¿Por qué la banda tiene una conexión especial con el público mexicano?

La relación de Garbage con México comenzó en 1996, cuando la agrupación se presentó en el Teatro Metropolitano de la capital. Desde aquella primera visita, sus integrantes han encontrado una respuesta favorable.

Para la vocalista, el respaldo que recibieron desde sus primeros años es algo que la banda no olvida. Esa cercanía con sus seguidores ha sido una parte importante de su historia y explica la emoción con la que esperan volver a encontrarse con ellos en un escenario de estas dimensiones.

Durante la conversación con Billboard, Manson habló sobre la importancia de que las mujeres tengan mayor presencia y reconocimiento en espacios tradicionalmente ocupados por figuras masculinas.

La vocalista consideró positivo que artistas femeninas puedan encabezar grandes eventos, pues esto contribuye a fortalecer su visibilidad dentro de la cultura y la industria del entretenimiento

Garbage

La admiración de Shirley Manson por Frida Kahlo

El interés de la cantante por México se remonta a su adolescencia, cuando conoció la obra de Frida Kahlo. La artista mexicana fue uno de sus primeros acercamientos a la cultura del país, cuya riqueza visual y simbólica dejó una impresión duradera en ella.

En 2012, con el lanzamiento del álbum Not Your Kind of People, Manson apareció en una de las fotografías promocionales con un peinado de trenzas inspirado en la imagen de Kahlo y elementos asociados con el Día de Muertos.

Foto: Facebook Isaac Marc George

Se filtra anuncio de Garbage sobre su concierto en CDMX

La banda Garbage expresó su emoción por haber sido invitada a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 14 de noviembre. A través de un mensaje en Instagram, sus integrantes reconocieron que el anuncio se adelantó a sus planes, pues tenían previsto dar a conocer la noticia un día después. Sin embargo, aseguraron sentirse orgullosos y profundamente honrados de presentarse en uno de los espacios más emblemáticos de la capital mexicana.

Los músicos también agradecieron al público mexicano por el cariño que les ha demostrado durante sus 30 años de trayectoria y destacaron la importancia histórica del Zócalo, que antes de la llegada de los españoles era el principal centro ceremonial de Tenochtitlan.

Foto: Facebook Garbage

La agrupación señaló que este evento representa un momento extraordinario en su relación con México y aseguró que no da por sentado el privilegio de tocar ante sus seguidores en un escenario de esta magnitud. Finalmente, confirmó que el acceso será gratuito y cerró su mensaje con una expresión de entusiasmo: “¡Viva México!”.

Garbage se prepara para sumar un nuevo capítulo a su historia con el espectáculo gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, donde sus integrantes esperan reencontrarse con un público que los ha acompañado desde sus primeras visitas al país.