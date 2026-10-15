Ramón Ayala pospone concierto tras fracturarse el brazo: ¿qué pasará con los boletos?

Ramón Ayala tuvo que hacer una pausa en su gira del adiós luego de sufrir un accidente que le provocó una fractura en el brazo. La noticia se dio a conocer después de su presentación del pasado 10 de octubre en la Plaza de Toros La México, en la Ciudad de México.

El llamado Rey del Acordeón fue hospitalizado para recibir atención médica. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida sobre su estado de salud, la lesión se limita a la fractura y el cantante se encuentra fuera de peligro.

La situación también obligó a modificar sus próximos planes sobre el escenario. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo del intérprete de Tragos amargos informó que su concierto programado para el 16 de octubre de 2026 en Hermosillo, Sonora, será reprogramado.

El anuncio incluye un cambio importante para los asistentes: la presentación no solo tendrá una nueva fecha, sino que también se realizará en otro recinto. Por eso, quienes ya tienen sus boletos deberán seguir las indicaciones para realizar el canje.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ramón Ayala en Hermosillo?

El concierto de Ramón Ayala que originalmente se realizaría el 16 de octubre de 2026 en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo fue pospuesto hasta el 6 de febrero de 2027.

Además del cambio de fecha, la presentación tendrá como nueva sede el Palenque de la EXPOGAN, también en Hermosillo, Sonora. La modificación fue anunciada por el equipo del cantante debido a cuestiones de salud, luego del accidente que sufrió en el hotel donde se hospedaba.

En el comunicado compartido el miércoles 14 de octubre, los organizadores explicaron que la decisión responde a la necesidad de que el músico se recupere antes de volver a los escenarios.

La noticia llega mientras Ramón Ayala continúa con su gira del adiós, con la que se prepara para cerrar una etapa de su carrera musical. El artista es conocido por canciones como Mi piquito de oro y Las casas de madera, además de Tragos amargos, uno de los temas más reconocidos de su repertorio.

¿Qué pasará con los boletos de Ramón Ayala? Así puedes canjearlos

Si compraste entradas para el concierto de Ramón Ayala en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, no debes dar por hecho que podrás ingresar directamente al nuevo recinto con el boleto anterior. El comunicado indica que los boletos adquiridos siguen siendo válidos, pero deberán canjearse por nuevas entradas correspondientes a la presentación de febrero de 2027.

Para realizar el trámite, los organizadores solicitaron acudir al Hotel Araiza, donde se llevará a cabo el intercambio de los boletos.

El comunicado indica que los boletos adquiridos siguen siendo válidos, pero deberán canjearse por nuevas entradas @iamramonayala

Estos son los horarios indicados para el canje:

De lunes a viernes: de 11:30 a 19:00 horas.

de 11:30 a 19:00 horas. Sábados: de 11:30 a 15:00 horas.

Uno de los puntos que destacaron los organizadores es que las personas que ya compraron sus entradas podrían recibir una mejor ubicación para el concierto. El compromiso anunciado es respetar el lugar adquirido o asignar uno mejor dentro del nuevo recinto.

Las compras adquiridas para el Centro de Usos Múltiples siguen siendo válidas, señala el comunicado, que también pide a los asistentes acudir al Hotel Araiza para realizar el cambio.

Uno de los puntos que destacaron los organizadores es que las personas que ya compraron sus entradas podrían recibir una mejor ubicación para el concierto @iamramonayala

Por ahora, la recomendación para quienes planeaban asistir al concierto es revisar las indicaciones oficiales y realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos el día de la presentación.

Mientras Ramón Ayala se recupera de la fractura en el brazo, sus seguidores tendrán que esperar unos meses más para verlo en Hermosillo. La cita quedó programada para el 6 de febrero de 2027 en el Palenque de la EXPOGAN, con un procedimiento de canje obligatorio para quienes compraron sus boletos para la fecha original.