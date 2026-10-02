Godzilla Minus Zero logra gran calificación en Rotten Tomatoes y roza la perfección

La crítica especializada aclamó el regreso del monstruo japonés a la pantalla grande. Godzilla Minus Zero alcanzó una impresionante calificación del 97% en el portal Rotten Tomatoes a escasos días de su inminente estreno mundial.

Esta puntuación inicial posiciona a la cinta muy cerca del histórico 99% de aprobación que logró su predecesora, Godzilla Minus One, en el año 2023. La nueva entrega consolida el éxito monumental de la franquicia bajo la visión creativa y dirección de Takashi Yamazaki.

Godzilla sufrirá una mutación en la nueva película. Foto: Toho Studios

Los expertos publicaron hasta el momento 32 reseñas oficiales en la plataforma digital. La nota de evaluación arrancó con un sólido 94%, pero el volumen abrumador de textos positivos elevó el promedio durante las últimas horas.

La tendencia al alza en las calificaciones sugiere un recibimiento unánime por parte de los analistas de cine. Los críticos elogian ferozmente la capacidad del cineasta para profundizar en el drama humano frente a la catástrofe absoluta.

Un hito histórico para las secuelas cinematográficas

Las proyecciones y tendencias actuales indican que el largometraje nipón destronará a gigantes de la industria. La cinta amenaza con coronarse como la secuela mejor calificada en toda la historia del séptimo arte.

El proyecto suma múltiples récords de producción incluso antes de su proyección masiva en los cines comerciales. Los estudios responsables filmaron la totalidad del metraje para salas IMAX, un hito técnico inédito para la industria cinematográfica de Japón.

Godzilla Minus Zero continuará la franquicia japonesa. Foto: Toho Studios

Las autoridades mexicanas otorgaron una clasificación C a la película por sus secuencias explícitas de terror físico y destrucción masiva. Esta restricción exclusiva para adultos marca la primera vez que un título del legendario kaiju recibe dicha etiqueta en el país.

Los ejecutivos de la distribuidora nacional confían en que la restricción de edad potenciará la venta de entradas. Los fanáticos más devotos de la franquicia celebraron la decisión al anticipar una historia con tintes oscuros, maduros y violentos.

Fecha de estreno y el origen de la nueva devastación

El reconocido actor Ryunosuke Kamiki retoma el papel protagónico en este brutal capítulo de la saga. El guion firmado por Yamazaki sitúa la acción sin concesiones exactamente dos años después de los eventos de Godzilla Minus One.

La trama sigue los desesperados esfuerzos de la población japonesa por reconstruir su nación tras la devastación original. Los sobrevivientes intentan retomar la frágil normalidad entre las ruinas ardientes y el trauma psicológico dejado por el monstruo gigante.

King Ghidorah será el gran villano de Godzilla Minus Zero. Foto: ChatGPT

La tranquilidad ganada a sangre y fuego dura un parpadeo para los millones de habitantes del país asiático. Una amenaza desconocida emerge de las profundidades oceánicas para destrozar toda esperanza y obligar a la humanidad a combatir nuevamente por su supervivencia.

Los cinéfilos mexicanos presenciarán esta épica batalla campal en la pantalla grande el próximo jueves 5 de noviembre de 2026. Las principales cadenas de exhibición alistan el inicio de la preventa de boletos para garantizar butacas llenas en las funciones de medianoche.

La brutalidad descarnada de las escenas de acción justifica la estricta y polémica clasificación por edades impuesta en cartelera. Los espectadores experimentarán el horror inmersivo frente a la fuerza implacable de la naturaleza, encarnada una vez más en la máxima deidad radiactiva.