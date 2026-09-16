Resident Evil: Noche Cero rompe récord histórico en Rotten Tomatoes

La nueva película Resident Evil: Noche Cero prepara su llegada a los cines de México para el próximo jueves 17 de septiembre de 2026. La cinta basada en la icónica franquicia de Capcom busca redefinir las adaptaciones de los videojuegos a la gran pantalla con una propuesta aterradora.

El aclamado director Zach Cregger, veterano del género de terror y responsable de cintas como Barbarian o Weapons, lidera este proyecto cinematográfico. El cineasta aportó su vasta experiencia en el manejo del suspenso para construir secuencias llenas de tensión y horror de supervivencia puro.

Resident Evil: Noche Cero promete sorprender en cines. Foto: Sony Pictures

La prensa especializada ya vio el corte final de la película y emitió sus primeros veredictos a través de foros y revistas de internet. Los especialistas cinematográficos aplaudieron la ejecución visual y la atmósfera asfixiante que la producción logró plasmar en las calles infestadas de monstruos.

El proyecto genera inmensas expectativas entre la comunidad de jugadores que exigen una representación digna de los títulos clásicos de consola. Los estudios productores mantuvieron un hermetismo absoluto durante los meses de filmación para evitar cualquier filtración sobre el desarrollo de la trama.

Un hito histórico en las plataformas de crítica

El portal agregador de reseñas Rotten Tomatoes publicó finalmente una calificación del 96% de aprobación para esta nueva entrega de terror biológico. Este número espectacular deriva del análisis detallado de un total de 76 reseñas publicadas por expertos en cine de todo el mundo.

Con este porcentaje asombroso, la cinta rompió todos los esquemas y se coronó como la película basada en videojuegos mejor valorada en la historia del sitio. La producción superó ampliamente a adaptaciones recientes que gozaron de gran popularidad comercial en las taquillas internacionales durante los últimos años.

Resident Evil: Noche Cero logra la mejor calificación para una película inspirada en videojuegos. Foto: Sony Pictures

El consenso de los especialistas alabó la dirección magistral de Cregger y la actuación de su elenco principal frente a las letales amenazas. El éxito numérico demuestra la efectividad de la fórmula implementada para transformar una experiencia interactiva en un relato fílmico coherente y sombrío.

Estos resultados proyectan un fin de semana de estreno muy lucrativo para la distribuidora encargada de llevar la cinta a las multisalas. Los analistas financieros estiman una recaudación sobresaliente gracias al fuerte respaldo de las opiniones profesionales publicadas horas previas al lanzamiento oficial.

Una historia independiente bajo el asedio mutante

El actor Austin Abrams encabeza el reparto y da vida a Bryan, un simple mensajero médico envuelto en una pesadilla urbana ineludible. El protagonista recibe la misión urgente de entregar un contenedor confidencial directamente en las instalaciones del Hospital General de Raccoon City.

La línea temporal de la narrativa ocurre exactamente en paralelo a los eventos del aclamado juego Resident Evil 2. La infame Corporación Umbrella libera el letal Virus-T en el núcleo urbano y transforma rápidamente a la población en peligrosos zombis mutantes.

Resident Evil presentó su nuevo tráiler. Foto: Sony Pictures

Bryan enfrenta una carrera contrarreloj a través de la ciudad en ruinas para garantizar su supervivencia y completar su misterioso encargo médico. La historia funciona de manera totalmente independiente al canon y el director descartó por completo la inclusión de personajes clásicos como Leon Kennedy.

Esta visión creativa desató de inmediato encendidos debates en redes sociales entre los fanáticos más puristas de las consolas de videojuegos. La ausencia de figuras reconocibles permitió a los guionistas explorar el desastre viral desde la perspectiva frágil de un ciudadano ordinario sin entrenamiento.