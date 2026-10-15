Películas navideñas de Netflix 2026: desde perritos hasta guardaespaldas

El catálogo de Netflix se prepara para recibir sus mejores películas navideñas del 2026; producciones originales de la plataforma de streaming que han obtenido muy buen alcance en los últimos años.

Netflix ha transportado a los espectadores a villas nevadas, romances inesperados con príncipes, el regreso de Lindsay Lohan y milagros de fin de año. Para el 2026, Netflix viene con películas de Navidad diseñadas para llevarnos de la rutina diaria al espíritu festivo en cuestión de minutos.

Ya no se trata únicamente de historias de amor cliché entre una ejecutiva de ciudad y un campesino local; la propuesta de este año navega desde el drama familiar cargado de emotividad con compañeros de cuatro patas hasta comedias de bucles temporales y grandes producciones musicales de fe y superación.

La oferta navideña de Netflix de este año reúne a figuras icónicas de la televisión de los años 2000, reconocidos talentos de la música, influencers y leyendas del cine de Hollywood en historias que combinan romance, humor, espiritualidad y calidez familiar.

La razón de estar contigo: Una navidad perfecta Netflix

¿Cuáles son las películas navideñas de Netflix de 2026?

La razón de estar contigo: Una navidad perfecta

Estreno: 4 de noviembre

Inspirada en el universo literario de La razón de estar contigo, esta película ofrece un relato enfocado en los lazos familiares, la resiliencia en momentos de crisis y el papel reconfortante que juegan las mascotas en nuestras vidas.

La trama gira en torno a un hogar que atraviesa momentos difíciles justo a las puertas de las fiestas. Un abuelo, su nieta adolescente y su fiel sabueso (basset hound) unen fuerzas para sostener la armonía de la casa y recordar lo que realmente importa cuando los problemas amenazan con opacar la celebración.

La producción está encabezada por Dennis Quaid y Mary Steenburgen, acompañados por Milo Ventimiglia. Además, el actor Thomas Haden Church presta su voz al perro Winstead en esta película navideña de Netflix.

Góspel de Navidad Netflix

Góspel de Navidad

Estreno: 11 de noviembre

Con la firma característica del productor y cineasta Tyler Perry, este drama musical explora la fe, la lucha comunitaria y el perdón. La historia sigue a un pastor que atraviesa serias dudas espirituales tras heredar la parroquia de su familia, ubicada en un barrio golpeado por la adversidad en Nueva York.

A medida que se enfrentan a amenazas financieras y a un adversario que busca cerrar el templo, el protagonista deberá reencontrar su vocación y el poder de la comunidad para salvar la iglesia y a su entorno a tiempo para la Nochebuena.

La ganadora del Grammy Fantasia Barrino encabeza el reparto junto al cantante Tank y gigantes de la música como Shirley Caesar, Fred Hammond, The Clark Sisters y Yolanda Adams, todos ellos reconocidas figuras de la música R&B y gospel en Estados Unidos.

Guardaespaldas por Navidad Netflix

Guardaespaldas por Navidad

Estreno: 18 de noviembre

En la apuesta navideña de Netflix en el género de romance, está Guardaespaldas por Navidad, basado en el libro La guardaespaldas de Katherine Center. La trama sigue a una profesional de la seguridad privada caracterizada por su carácter estricto e inflexible, a quien se le asigna la misión de proteger durante las fiestas a un famoso actor de cine de acción.

Lo que parecía un trabajo monótono se transforma en una convivencia caótica donde fingen tener una relación, se revelan secretos del pasado y el espíritu de la Navidad complica los planes de ambos.

El principal atractivo de esta cinta radica en sus protagonistas, quienes marcaron a toda una generación en la televisión abierta estadounidense: Leighton Meester (Gossip Girl) y Jared Padalecki (Supernatural, Gilmore Girls).

A ellos se suman figuras de gran trayectoria como Andie MacDowell, la estrella del pop Ava Max y el luchador y actor Phil Brooks (CM Punk).

Atrapada en las vacaciones Netflix

Atrapada en las vacaciones

Estreno: 2 de diciembre

Basada en un concepto de segundas oportunidades, la película narra las desventuras de una joven veinteañera que se siente estancada en su vida personal y profesional. Tras cometer un error romántico de proporciones catastróficas durante las vacaciones navideñas en la cabaña de su infancia, se ve atrapada en un bucle temporal.

Para romper el hechizo y avanzar, deberá descifrar qué es lo que realmente le trae felicidad y aprender a tomar decisiones genuinas con el corazón. Esta película está basada en el libro escrito por Christina Lauren.

El elenco trae a una figura muy popular de la década de los 2010: la joven bailarina y actriz Maddie Ziegler, del programa Dance Moms y protagonista de varios videos musicales de SIA.

Acompañándola, se encuentra el veterano de la comedia Rob Lowe; al elenco se unen Graham Phillips, Jackie Sandler y Elias Kacavas.