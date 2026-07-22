¿Por qué están cancelando a Rosalía en Argentina? Cantante se disculpa por polémico video tras Mundial 2026

Rosalía quedó en medio de una polémica después de compartir un video relacionado con la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. La publicación fue tomada como una burla contra la selección argentina, por lo que numerosos usuarios criticaron a la cantante, impulsaron una campaña para “cancelarla” y pidieron no asistir a sus próximos conciertos en Buenos Aires.

Aunque la española eliminó el contenido y aseguró que no había leído el mensaje que acompañaba al video, las críticas continuaron. Ante el creciente rechazo, la intérprete decidió disculparse públicamente y aclarar que no tuvo la intención de ofender al público argentino.

Rosalía Daniel Betanzos

Todo comenzó con un video publicado en TikTok por Mia Khalifa, exactriz de cine para adultos y actual empresaria. En el clip aparecía desde un balcón en Nueva York mientras sonaba “La Perla”, canción incluida en LUX, el nuevo material discográfico de Rosalía.

Junto a las imágenes se podía leer la frase: “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, en referencia a la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

El contenido adquirió mayor relevancia cuando Rosalía decidió compartirlo en su perfil. Para muchos aficionados argentinos, su acción significó que estaba de acuerdo con la burla hacia Argentina, por lo que comenzaron a dejarle mensajes de inconformidad en sus redes sociales.

La cantante IG

Además, en una parte del audio se escuchaban los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

En cuestión de horas, el nombre de la artista se volvió tendencia y surgió una campaña contra ella. Rosalía se disculpa con Argentina por compartir el video

Frente a la cantidad de comentarios negativos, la cantante eliminó el video compartido y publicó una explicación en sus historias de Instagram. Rosalía aseguró que solamente había reaccionado porque escuchó una de sus canciones y no prestó atención al texto.

“Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”.

Después de esta disculpa, la catalana publicó otra historia acompañada de un corazón rojo y el mensaje: “solo tengo amor x Argentina”.

¿Qué significa 'La Perla', la canción de Rosalía?

Más allá de la interpretación que recibió el video, “La Perla” habla sobre una ruptura sentimental. El nombre de la canción tendría un doble significado relacionado con una ubicación de Puerto Rico y con una expresión utilizada en España.

Por una parte, el título recuerda al barrio La Perla, ubicado en San Juan de Puerto Rico y relacionado con Rauw Alejandro, expareja de Rosalía. Por otra, la frase “ser una perla” suele utilizarse de manera irónica para referirse a una persona problemática, egocéntrica, tramposa o poco confiable.

Este segundo significado aumentó el malestar entre los seguidores argentinos, debido a que interpretaron que la letra había sido utilizada para describir o atacar a la selección después de perder la final.

¿Los argentinos están devolviendo sus boletos para los conciertos de Rosalía?

Tras la polémica, varias publicaciones convocaron a los seguidores de Rosalía a devolver sus boletos para los cuatro conciertos que ofrecerá durante los primeros días de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

A pesar de esta campaña, las presentaciones continúan agotadas. Además, la devolución de los boletos solamente está disponible durante los 10 días posteriores a la compra mediante el llamado “botón de arrepentimiento”.

Esto significa que las personas que adquirieron sus entradas con mayor anticipación ya no podrían solicitar el reembolso. Por esta razón, no existe hasta ahora una devolución masiva de boletos, como afirmaron algunas publicaciones en redes sociales.

Rosalía apoyó a España durante el Mundial 2026

En distintos momentos del torneo, la cantante manifestó su respaldo a la selección española. Durante el partido contra Austria, Rosalía estuvo en uno de los palcos junto con Javier Bardem, Penélope Cruz y la futbolista Alexia Putellas.

Rosalía con Penélope Cruz y Javier Bardem en el Estadio de Los Ángeles. Foto: Captura de pantalla

Su apoyo a España no había provocado una controversia importante. Sin embargo, la situación cambió después de que compartió el video de Mia Khalifa, especialmente porque la publicación apareció tras una final marcada por la rivalidad deportiva y por diversos comentarios contra Argentina.