La gira más reciente de Rosalía tenía previsto arrancar una etapa importante en Estados Unidos esta semana, pero los planes cambiaron de forma inesperada. La cantante española anunció que aplazará tres conciertos programados en Florida debido a una emergencia familiar, una situación sobre la que hasta ahora no se han compartido más detalles.

La noticia fue confirmada por la promotora Live Nation Florida, que informó que las presentaciones previstas en Miami y Orlando serán reprogramadas próximamente.

Mientras tanto, los seguidores que ya habían adquirido boletos deberán conservarlos hasta que se anuncien las nuevas fechas.

Por ahora, el resto de la gira continúa según lo previsto.

Miami y Orlando tendrán que esperar el LUX Tour

De acuerdo con la información compartida por la promotora, los cambios afectan dos conciertos programados en el Kaseya Center de Miami, previstos para los días 4 y 6 de junio, así como la presentación del 8 de junio en el Kia Center de Orlando.

En su mensaje, Live Nation explicó que la artista lamenta no poder encontrarse con sus seguidores en estas fechas, pero que las circunstancias familiares la obligaron a tomar esa decisión.

La empresa también señaló que el equipo de producción ya trabaja en la reprogramación de los espectáculos. Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para el anuncio de los nuevos conciertos.

Tampoco se ha informado si habrá algún procedimiento especial para quienes no puedan asistir una vez que las presentaciones sean reagendadas.

Rosalía aplaza conciertos de su gira "Lux" en Florida por emergencia familiar IG livenationfl

¿Cuál es el tema familiar que canceló los conciertos de Rosalía?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los seguidores fue la falta de detalles sobre el motivo detrás de la decisión.

Ni Rosalía ni su equipo han explicado qué ocurrió exactamente. El único dato confirmado es que se trata de una emergencia familiar que requiere su atención inmediata.

Por ello, en redes sociales comenzaron a surgir preguntas entre los fans que intentan entender qué ocurrió a pocos días del inicio de esta etapa de la gira.

Hasta ahora, la cantante no ha realizado declaraciones adicionales y tampoco ha compartido información en sus cuentas oficiales relacionada con la situación.

Rosalía aplaza conciertos de su gira "Lux" en Florida por emergencia familiar IG rosalia.vt

El LUX Tour 2026 apenas comenzaba su recorrido por Estados Unidos

Los cambios llegan en un momento importante para la gira.

Después de una serie de conciertos en Europa, Rosalía se preparaba para comenzar la etapa estadounidense del LUX Tour 2026, una de las más extensas de todo el recorrido.

Tras su paso por Florida, el calendario contempla presentaciones en ciudades como Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland durante las próximas semanas.

Por ahora, ninguna de esas fechas ha sufrido modificaciones.

De hecho, la siguiente parada de la gira en Boston continúa programada según lo anunciado originalmente, por lo que todo apunta a que la suspensión afecta únicamente los conciertos de Florida.

Rosalía aplaza conciertos de su gira "Lux" en Florida por emergencia familiar IG rosalia.vt

¿Cuándo viene Rosalía a México?

El aplazamiento también llamó la atención entre los seguidores latinoamericanos, ya que la artista tiene previsto visitar varios países de la región durante la segunda mitad del año.

Tras concluir sus compromisos en Estados Unidos y Canadá, el tour contempla presentaciones en ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y Río de Janeiro.

México también forma parte del recorrido con fechas programadas en Guadalajara ( 15 y 16 de agosto), Monterrey (19 de agosto) y Ciudad de México (22, 24, 26, 28 y 29 de agosto).

Hasta este momento no existe ninguna indicación de que los conciertos en Latinoamérica vayan a sufrir modificaciones.