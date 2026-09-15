"No fue mi decisión": Ed Sheeran rompe el silencio tras la abrupta expulsión de Macklemore de su gira

Ed Sheeran habló sobre la salida de Macklemore de varias fechas de su gira por Estados Unidos.

El rapero había participado como invitado días antes y expresó su apoyo a Palestina durante uno de los conciertos realizados en Nueva Jersey.

¿Qué dijo Ed Sheeran sobre la salida de Macklemore?

Sheeran publicó un comunicado en sus redes sociales después de que se confirmara que Macklemore ya no participaría en las próximas fechas del Loop Tour en las que estaba anunciado como invitado.

El cantante británico aseguró que retirar al rapero de los conciertos no fue una decisión tomada por él.

“No fue mi decisión”, señaló Sheeran al explicar lo ocurrido.

De acuerdo con su versión, la decisión estuvo relacionada con los promotores y algunos de los estadios donde se realizarán los siguientes conciertos de la gira.

Sheeran explicó que durante varios días hubo conversaciones para intentar mantener a Macklemore en las presentaciones. Sin embargo, algunos recintos se negaron a recibir los conciertos si el rapero continuaba dentro del cartel.

El cantante señaló que no tenía la posibilidad de obligar a los estadios a aceptar la participación de un artista.

La promotora Messina Touring Group también confirmó que recibió avisos de algunos recintos que no querían realizar los conciertos con Macklemore como uno de los invitados.

Tras las conversaciones entre las partes involucradas, se decidió retirar al rapero de las fechas restantes en las que estaba programado.

Ed Sheeran aseguró que no decidió retirar a Macklemore de las próximas fechas de su gira. IG teddysphotos

¿Por qué Macklemore quedó fuera del Loop Tour?

El caso comenzó después de la participación de Macklemore en un concierto realizado el 4 de septiembre en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey.

Durante su presentación, el rapero expresó “Free Palestine” ante el público y habló sobre la situación de los palestinos en Gaza y Cisjordania.

Macklemore también interpretó Hind’s Hall, canción que lanzó en 2024 y que está relacionada con las protestas estudiantiles en apoyo a Palestina realizadas en Estados Unidos.

Después de aquella presentación, organizaciones como el Israeli-American Council criticaron sus declaraciones y pidieron que fuera retirado de las siguientes fechas de la gira.

Macklemore explicó posteriormente que algunos propietarios de estadios habían informado que no permitirían su presentación en sus recintos.

Uno de los nombres involucrados fue Robert Kraft, propietario de los New England Patriots. Su empresa controla el Gillette Stadium, donde Sheeran tiene conciertos programados.

Kraft defendió la decisión de no permitir la presentación del rapero en el estadio y consideró que sus declaraciones habían cruzado una línea. También habló sobre su trabajo contra el antisemitismo y expresó apoyo tanto a las comunidades judías como palestinas.

Macklemore quedó fuera de las próximas fechas de la gira de Ed Sheeran en Estados Unidos. IG macklemore

Macklemore habló con Ed Sheeran antes de quedar fuera

Macklemore confirmó que habló con Ed Sheeran durante los días posteriores a su presentación en Nueva Jersey.

Los dos músicos se conocen desde hace alrededor de 13 años y el rapero explicó que mantuvieron varias conversaciones sobre lo que estaba ocurriendo con las siguientes fechas.

También reconoció que existen diferencias entre ambos sobre la manera de abordar públicamente el conflicto entre Israel y Palestina.

Macklemore ha utilizado sus conciertos y su música para expresar su apoyo a Palestina y aseguró que no cambiará su postura pese a las consecuencias profesionales que pueda enfrentar.

El tema forma parte de sus presentaciones desde antes del Loop Tour.

En 2024, el rapero publicó Hind’s Hall, canción inspirada en las protestas estudiantiles propalestinas que se realizaron en distintas universidades de Estados Unidos.

Macklemore también ha rechazado que sus críticas al gobierno de Israel deban interpretarse como ataques contra las personas judías.

Pese a las diferencias que tuvo con Sheeran sobre la situación, aseguró que mantiene su respeto por el cantante británico y que espera conservar su amistad.

Ed Sheeran explicó su postura tras la salida de Macklemore del Loop Tour. IG teddysphotos

Ed Sheeran explica por qué no había hablado sobre Palestina

El comunicado también incluyó una respuesta a las críticas que Ed Sheeran recibió por no pronunciarse públicamente sobre el conflicto.

El cantante explicó que su forma de abordar asuntos políticos y sociales no suele ser mediante declaraciones durante sus conciertos o publicaciones en redes sociales.

Sheeran aseguró que prefiere utilizar su posición para mantener conversaciones privadas y promover el diálogo entre personas con opiniones diferentes.

También rechazó que no publicar mensajes sobre un tema signifique que permanezca ajeno a lo que ocurre.

Sus declaraciones llegaron después de varios días de cuestionamientos por la salida de Macklemore y por la falta de una postura pública del cantante mientras se conocían las decisiones tomadas por los estadios.