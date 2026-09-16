La película de Clayface promete terror sin censura, recibe clasificación C en México

DC Studios confirmó la clasificación oficial de su próxima gran producción cinematográfica. Clayface llegará a los cines de México bajo la estricta clasificación C, restringida exclusivamente para mayores de 18 años. En Estados Unidos, la cinta recibió la categoría R. La fecha de estreno nacional quedó fijada para el 22 de octubre de 2026.

La junta calificadora estadunidense detalló los motivos detrás de esta rigurosa categorización internacional. La película despliega secuencias de violencia sangrienta intensa y múltiples escenas explícitas de gore. Los censores también emitieron alertas sobre el uso constante de lenguaje inapropiado a lo largo de todo el metraje.

Póster promocional de Clayface. Foto: DC Studios

Terror y violencia explícita en pantalla

El reporte oficial detalló la presencia de momentos de desnudez y un breve consumo de drogas. Estos factores justificaron plenamente la etiqueta para adultos otorgada por las autoridades correspondientes. La productora apostó por un enfoque crudo, desmarcándose de las fórmulas amigables del cine de superhéroes tradicional.

El director James Watkins plasmó una atmósfera sombría y sumamente perturbadora en el corte final del filme. Los ejecutivos del estudio respaldaron la visión del realizador y evitaron aplicar recortes de censura para suavizar el impacto. La brutalidad visual formó parte de la propuesta desde las primeras etapas de preproducción del proyecto.

Clayface en su transformación. Foto: DC Studios

Los seguidores de DC Comics aplaudieron la noticia a través de diversas plataformas digitales y redes sociales. Las adaptaciones de historietas con niveles extremos de violencia demostraron una enorme rentabilidad comercial durante los últimos años. Esta nueva cinta de terror promete dominar la taquilla del otoño con una experiencia gráfica despiadada.

El nacimiento de una tragedia mutante

El aclamado creador Mike Flanagan, mente maestra detrás de La maldición de Hill House, escribió el oscuro guion. La narrativa ahonda en los trágicos orígenes de uno de los antagonistas más formidables de Batman. El texto base tomó gran inspiración del clásico episodio "Feat of Clay" transmitido en la serie animada noventera.

El histrión Tom Rhys Harries protagoniza la cinta en el papel de Matt Hagen, un actor sumamente prometedor. El conflicto central estalla cuando un despiadado líder criminal desfigura el rostro del artista en un ataque fulminante. Abatido por la tragedia, el protagonista recurre a los bajos fondos para intentar recuperar su carrera perdida.

Matt Hagen con el rostro desfigurado. Foto: DC Studios

Durante su descenso a la locura, Hagen ubica a una científica de moral dudosa, encarnada por Naomi Ackie. La investigadora utiliza tratamientos experimentales y cuestionables sobre las severas quemaduras de su desesperado paciente. Una sustancia química inestable logra borrar las marcas físicas, pero transforma al hombre en una abominación amorfa.

Los actores Max Minghella (La red social) y Aaron Paul (Breaking Bad) figuran en los créditos principales. Los realizadores ocultan celosamente las identidades de los personajes que ambos intérpretes encarnarán en la pantalla grande. El secretismo alrededor de sus participaciones generó múltiples teorías entre los fanáticos de las novelas gráficas.

La comunidad cinéfila anticipa una mezcla impecable de efectos prácticos y tecnología digital para recrear al monstruo. El enfoque de horror corporal delineado por Flanagan encaja perfectamente con la trágica naturaleza del personaje de arcilla. El público mexicano presenciará este sangriento relato de venganza a finales del mes de octubre.