Ed Sheeran cambia fecha de concierto en CDMX; ¿qué pasará con los boletos del 12 de diciembre?

MusicVibe informó que los boletos para el concierto de Ed Sheeran programado para el 12 de diciembre en la Ciudad de México serán reubicados al 11 de diciembre, tras evaluar las condiciones de movilidad previstas para esa fecha.

La promotora explicó en un comunicado oficial que la decisión busca brindar una mejor experiencia a los asistentes del cierre de The Loop Tour en México.

“Con el objetivo de brindar la mejor experiencia posible a todos los asistentes, y tras evaluar las condiciones de movilidad previstas en la Ciudad de México para el próximo 12 de diciembre, los boletos para el concierto de Ed Sheeran programado para esa fecha serán reubicados al 11 de diciembre”, informó MusicVibe.

La página oficial de Ed Sheeran también registra actualmente una fecha en la Ciudad de México para el 11 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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¿Qué pasará con los boletos de Ed Sheeran del 12 de diciembre?

MusicVibe aclaró que los boletos comprados para el concierto del 12 de diciembre seguirán siendo válidos para la nueva fecha.

“Todos los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos, sin necesidad de realizar ningún cambio o trámite adicional por parte de los titulares”, señaló la promotora.

Esto significa que las personas que ya tenían entrada para la fecha del 12 de diciembre no deberán hacer un proceso extra para que su boleto funcione el 11 de diciembre.

Compradores recibirán información por FunTicket

La promotora indicó que todos los compradores recibirán información detallada directamente.

MusicVibe pidió a los asistentes revisar su cuenta de FunTicket y su correo electrónico para conocer los detalles relacionados con su boleto.

“Todos los compradores recibirán información detallada directamente. Por favor, consulta tu cuenta de FunTicket y tu correo electrónico para conocer más detalles relacionados con tu boleto”.

FunTicket es la boletera oficial para los conciertos de Ed Sheeran en México. En las preguntas frecuentes publicadas por el equipo del artista se indica que la gira 2026 opera con boletos nominativos vendidos a través de FunTicket.

MusicVibe informó en sus redes sociales sobre el concierto de Ed Sheran en CDMX Instagram

¿Se puede pedir reembolso?

Sí. MusicVibe informó que quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar un reembolso.

De acuerdo con el comunicado, las personas que deseen pedir la devolución deberán contactar a la boletera mediante el correo atc@funticket.mx.

Para dudas relacionadas con boletos, la promotora pidió escribir a atc.loop2026@funticket.mx.

Ed Sheeran cerrará The Loop Tour en México

El ajuste de fecha ocurre como parte de la visita de Ed Sheeran a México con The Loop Tour 2026, gira con la que el cantante británico regresará a los escenarios del país.

La página de FunTicket presenta el evento como parte del regreso de Ed Sheeran a México con un formato basado en su característica loop station, con la que construye canciones en vivo durante el espectáculo.

BGPA