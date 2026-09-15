¡Ed Sheeran se queda solo! Su banda y tres teloneros abandonan gira en apoyo a Macklemore y Palestina

Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y la banda irlandesa Beoga abandonaron la gira de Ed Sheeran después de que Macklemore fuera retirado de las fechas restantes en Estados Unidos tras sus declaraciones de apoyo a Palestina durante dos conciertos en Nueva Jersey.

Las salidas fueron anunciadas mediante diferentes comunicados publicados en redes sociales, donde los artistas cuestionaron la decisión que dejó fuera al rapero y expresaron su respaldo a la población palestina.

El impacto para el Loop Tour es considerable: Aaron Rowe y Lukas Graham estaban previstos para las próximas fechas estadounidenses, Beoga acompañaba a Sheeran durante parte de su propio espectáculo y Finneas participaría posteriormente en los conciertos de Sudamérica.

Tras los anuncios, todos los artistas programados para acompañar próximamente a Sheeran habían decidido retirarse, además de Beoga como banda de apoyo.

Finneas abandona la gira de Ed Sheeran y expresa su apoyo a Palestina

Uno de los nombres más conocidos en anunciar su salida fue Finneas, productor y hermano de Billie Eilish.

El músico publicó un breve comunicado en Instagram en el que sostuvo que los artistas no deberían ser silenciados cuando se pronuncian sobre personas que consideran oprimidas.

“Decidí retirarme de mis próximas fechas de gira con Ed Sheeran. Estoy con Palestina y su gente”, escribió.

Finneas tenía previsto acompañar a Sheeran durante varias fechas de la etapa sudamericana del Loop Tour, por lo que su decisión no afecta únicamente a los próximos conciertos estadounidenses.

Lukas Graham: “El dinero no te da derecho a controlar la conversación”

Lukas Graham también confirmó que dejaría las fechas restantes en las que participaría junto a Sheeran.

La banda danesa explicó que mantiene una relación cercana con el británico y expresó agradecimiento por lo que han compartido durante años, pero afirmó que no podía continuar con la gira después de pronunciarse sobre la situación.

“El dinero no te da derecho a controlar la conversación”, señaló el grupo en su comunicado.

La agrupación agregó que la situación económica de una persona no debería determinar quién puede expresarse ni “qué sufrimiento podemos reconocer”, una aparente referencia a la intervención del multimillonario Robert Kraft en la controversia.

En el mensaje compartido por Lukas Graham también se afirma que su decisión no modifica el cariño que mantienen hacia Sheeran.

“Esta es una decisión difícil, pero es una que necesito defender”, concluyeron.

Aaron Rowe también se retira: “Perdería todo el respeto por mí mismo”

El cantante irlandés Aaron Rowe explicó que Sheeran es su amigo y que ha tenido un impacto importante en su carrera, pero señaló que su propia historia como irlandés influía en la decisión de abandonar la gira.

En su publicación utilizó expresiones como “genocidio”, “hambre forzada” y “ocupación violenta” al referirse a la guerra en Gaza, y acusó a personas con grandes fortunas de utilizar su poder para silenciar a quienes denuncian las acciones de Israel.

“Perdería todo el respeto por mí mismo si continuara como si nada”, escribió.

Rowe tenía previsto actuar junto a Lukas Graham en el próximo concierto de Sheeran en Filadelfia.

El uso del término “genocidio” forma parte de las declaraciones de Rowe y otros activistas. Organizaciones y expertos internacionales han empleado también esa caracterización para referirse a las acciones israelíes en Gaza, mientras que Israel rechaza esa acusación.

Beoga deja de tocar como banda de Ed Sheeran

La cuarta salida corresponde a Beoga, agrupación tradicional irlandesa que tenía un papel distinto al de los demás artistas.

La banda no aparecía únicamente como telonera, sino que subía al escenario durante el concierto principal para interpretar varias canciones junto a Ed Sheeran, algunas de las cuales fueron compuestas en colaboración con ellos.

En su comunicado, Beoga atribuyó su decisión a lo que calificó como el “silenciamiento de Macklemore” y recordó su participación en el movimiento Irish Artists for Palestine.

“Somos irlandeses que entendemos el colonialismo”, indicó la agrupación.

Pese a retirarse, Beoga señaló que su amistad con Sheeran, que se extiende desde hace más de una década, continuará y defendió el diálogo como vía para avanzar en la situación de los palestinos.

¿Por qué Macklemore quedó fuera de la gira de Ed Sheeran?

La cadena de salidas comenzó después de los conciertos del 4 y 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante sus presentaciones como telonero, Macklemore dijo “Free Palestine”, habló sobre Gaza y Cisjordania y utilizó imágenes de la destrucción en Gaza mientras interpretaba “Hind's Hall”.

Posteriormente, diferentes grupos criticaron su actuación, entre ellas la cantante Pink, además, el Israeli-American Council pidió públicamente que fuera retirado de las siguientes fechas.

Macklemore ya no se presentará junto a Ed Sheeran Instagram: Macklemore

La promotora Messina Touring Group confirmó después que varios estadios les habían comunicado que no aceptarían conciertos con Macklemore dentro del cartel y que mantenerlo podría provocar cancelaciones que afectarían a cientos de miles de asistentes.

Macklemore afirmó posteriormente que Robert Kraft, propietario de Gillette Stadium y de los New England Patriots, había encabezado la presión de diferentes dueños de estadios.

Kraft confirmó que no permitiría su actuación en Gillette Stadium y argumentó que la decisión se debía a lo que describió como un historial de retórica e imágenes antisemitas por parte del rapero. También señaló que su postura no buscaba negar el sufrimiento de los palestinos.

Macklemore rechaza que sus críticas a Israel sean antisemitas y sostiene que su mensaje busca defender los derechos de los palestinos.

Macklemore se ha vuelto un activista pro Palestina Instagram: Macklemore

Ed Sheeran rompe el silencio: “No fue mi decisión”

La salida colectiva ocurrió horas después de que Ed Sheeran publicara su propia explicación.

El cantante sostuvo que Macklemore no tenía un contrato directamente con él, sino con la promotora, y aseguró que habló durante varios días con recintos, promotores, activistas y el propio Kraft intentando encontrar una solución.

“Macklemore saliendo de la gira fue decisión del promotor, no mía”, afirmó Sheeran.

El británico explicó además que evita utilizar profesionalmente sus conciertos como foros políticos porque entre su público hay personas de diferentes orígenes y edades, incluidos niños.

Sheeran dijo respetar que Macklemore utilice su plataforma para expresar sus convicciones, pero defendió que él prefiere mantener sus espectáculos como espacios de “unidad, alegría, escapismo y amor”.

En cuestión de horas, Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga decidieron abandonar diferentes etapas de una de las mayores giras de estadios del año, convirtiendo la salida de Macklemore en una controversia que ya no afecta únicamente al rapero, sino a buena parte del cartel que acompañaría a Ed Sheeran durante los próximos meses.

bgpa