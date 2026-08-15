¡Doctor Doom está de vuelta! El nuevo tráiler de Avengers: Doomsday revela detalles

La película Avengers: Doomsday es una de las más esperadas por los fans de Marvel, quienes están ansiosos por conocer más sobre esta nueva historia y, especialmente, por descubrir la versión de Doctor Doom, el poderoso villano que será interpretado por Robert Downey Jr.

El filme tiene previsto llegar a la pantalla grande el jueves 17 de diciembre de 2026, por lo que cada nuevo adelanto aumenta la expectativa entre quienes esperan conocer qué sucederá con los superhéroes y el multiverso de Marvel.

¿Qué es Doomsday de Marvel?

Esta película está dirigida por Joe y Anthony Russo y llevará a los cines una historia en la que Doctor Doom, uno de los grandes villanos de Marvel, desatará un caos que podría cambiar para siempre el destino de varios universos.

La historia reunirá a personajes de Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, los X-Men y Wakanda, quienes tendrán que enfrentarse a las consecuencias del caos provocado por Doctor Doom y a las amenazas que pondrán en riesgo al multiverso.

Nuevo tráiler de Doomsday

La expectativa por Avengers: Doomsday crece todavía más con el nuevo tráiler, que permite conocer un poco más sobre el pasado de este poderoso villano.

En el adelanto se escucha a Sue Storm, la Mujer Invisible de Los Cuatro Fantásticos, hablar sobre el cambio en la personalidad de Victor. Según explica, él siempre fue una persona inteligente, amable y afectuosa, pero todo cambió cuando la vida le arrebató a alguien que amaba.

Por lo que en las imágenes también se observa a Victor frente a un cuadro en el que aparece una mujer junto a un niño, una escena que podría dar algunas pistas sobre el pasado del personaje y las razones que lo llevaron a convertirse en Doctor Doom.

¿Qué personajes estarán en Doomsday?

Uno de los grandes atractivos de Avengers: Doomsday es precisamente la gran cantidad de personajes que se reunirán en esta nueva entrega de Marvel, haciendo que su estreno sea todavía más esperado por los fans.

Entre ellos están Los Cuatro Fantásticos, interpretados por: Pedro Pascal, como Reed Richards; Vanessa Kirby, como Sue Storm; Joseph Quinn, como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach, como Ben Grimm.

También aparecerán algunos personajes relacionados con Los Vengadores, como Chris Hemsworth en el papel de Thor, además de su hija adoptiva Love, interpretada por India Rose.

A ellos se suman Letitia Wright como Shuri, la hermana de Pantera Negra; Tom Hiddleston como Loki y algunos de los primeros X-Men, Ian McKellen, Magneto; Patrick Stewart, Profesor X y James Marsden como Cyclops.

Avengers: Doomsday: nuevo tráiler, personajes y fecha de estreno Foto: captura YouTube Marvel Latinoamérica Oficial

Estos son solo algunos de los personajes que aparecen en este nuevo adelanto y que permiten conocer un poco más de lo que Marvel prepara para su próxima gran película.

Sin duda, Avengers: Doomsday se perfila como una de las películas más esperadas por los fans de Marvel, especialmente por la llegada de Doctor Doom y el encuentro de algunos de los personajes más importantes de este universo.