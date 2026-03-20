RM de BTS sufre lesión previo a concierto por su comeback; este es su estado de salud

RM de BTS ha preocupado a ARMY ya que el idol sufrió un incidente que ocurrió justo antes de su primera presentación tras varios años de ausencia. La emoción por ver nuevamente a la agrupación se mezcló con la preocupación luego de que se confirmara que el artista sufrió una lesión durante los preparativos del evento.

El grupo surcoreano se alista para reencontrarse con su público en el ‘BTS Comeback Live ARIRANG’, un espectáculo que marca su retorno después de cumplir con el servicio militar. Sin embargo, los ensayos previos trajeron un imprevisto que obligó a tomar medidas médicas inmediatas para cuidar la salud del líder de la banda.

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Detalles de la lesión de RM antes del concierto

La plataforma oficial WeVerse informó que el accidente ocurrió el 19 de marzo, cuando el cantante presentó molestias en el tobillo durante un ensayo. Tras lo sucedido, fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada y conocer la gravedad de la situación.

Los primeros estudios médicos confirmaron que el artista sufrió un “esguince del hueso navicular accesorio (borde interno del pie) y una rotura parcial de ligamentos”. Además, se detectó una contusión que generó inflamación y daño adicional en la zona afectada.

RM DE BTS

Como parte del tratamiento, su pierna fue inmovilizada con yeso. Los especialistas recomendaron que debe “minimizar el movimiento y centrarse en la recuperación” durante al menos dos semanas, con el objetivo de evitar complicaciones mayores en los ligamentos.

RM participará en el ‘Comeback Live ARIRANG’ con limitaciones

A pesar de la lesión, se confirmó que RM, cuyo nombre real es Kim Namjoon, no se perderá este momento tan importante para el grupo y sus seguidores. No obstante, su participación estará condicionada por su estado físico, por lo que su desempeño en el escenario podría ser diferente a lo habitual.

rm de bts

“A pesar de las limitaciones en las presentaciones, RM estará en el escenario en la medida de lo posible para compartir este momento con el ARMY y todo el público. Dado el largo tiempo que han esperado este evento, nos esforzaremos al máximo para ofrecerles una presentación llena de sinceridad”, se lee en el comunicado.

La empresa también dejó claro que, una vez finalizada la presentación, la prioridad será su recuperación total. En ese sentido, señalaron que “la compañía priorizará la salud y la seguridad del artista, brindará apoyo para que se recupere totalmente y retome sus actividades en plena forma”.

¿Cuándo y dónde ver el regreso de BTS en vivo?

El evento ‘BTS Comeback Live ARIRANG’ forma parte del lanzamiento del nuevo material del grupo, titulado ARIRANG, el cual representa una nueva etapa en su carrera tras años sin presentaciones en conjunto.

BTS Especial

El espectáculo se realizará en la Plaza Gwanghwamun, en Seúl, donde los fans podrán escuchar por primera vez las canciones más recientes en una presentación en vivo. Se trata de un momento clave para ARMY, que ha esperado este regreso durante mucho tiempo.

Para quienes se encuentran en México, la transmisión será el sábado 21 de marzo a las 5:00 de la mañana, tiempo del centro del país. El evento podrá verse a través de Netflix.

PJG