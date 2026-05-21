RM de BTS "regaña" a ARMY de México: ¿qué dijo en un live sobre las fans?

RM de BTS "regaña" a ARMY de México en un live realizado con otros miembros del grupo: ¿qué dijo sobre las fans de nuestro país y por qué ha generado polémica?

BTS se encuentra en medio de su “Arirang World Tour”, el cual tuvo tres fechas vendidas en el Estadio GNP en CDMX. El líder del grupo de K-pop también disfrutó de su estancia en nuestro país recorriendo diversos recintos, como el Museo Frida Kahlo.

La actitud de ARMY México dio la vuelta en todo el mundo debido a la euforia presentada por los asistentes a los conciertos; esto no pasó desapercibido entre los miembros de BTS, quienes se mostraron encantados con la energía durante sus presentaciones.

Sin embargo, en el último live del grupo, RM regañó a los fanáticos, quienes pedían más comentarios sobre el “Arirang Tour” en tierras aztecas.

¿Qué dijo RM de los conciertos de BTS en México? X @bts_bighit

¿Por qué RM de BTS "regañó" a ARMY de México?

RM hizo un “regaño” a ARMY de México en el último live que realizó con miembros de BTS. Por unos momentos, el líder y rapero se exaltó cuando notó una cantidad excesiva de comentarios respecto a los conciertos sucedidos en nuestro país.

Después de leer diversas menciones a las presentaciones de BTS en México, RM dijo:

¿Por qué no hablas de México? ¡Sí que hablamos, chicos! ¡Unos 10 minutos!

Para calmar el comentario, V le mencionó que no leyera el comentario; mientras que j-hope y Jimin mencionaron el amor que sienten por México, así como ya el clásico “¡Muy picante!” por parte de RM.

¿Qué dijo RM de los conciertos de BTS en México? X @bts_bighit

¿Qué dijo ARMY México sobre el regaño?

El “regaño” de RM a ARMYs mexicanas pudo ser una broma o una reacción al momento; sin embargo, tiene un contexto un poco más largo. Todo comenzó debido a que BTS no realizó un live después de sus conciertos en el Estadio GNP, algo que muchos ARMY esperaban ver, pues ya es tradición por parte del grupo hacerlos después de cada show.

Esta situación originó una oleada de memes y comentarios en redes sociales como X y TikTok, la mayoría con humor; sin embargo, hubo quienes lo tomaron más en serio y como una falta de respeto de BTS hacia sus fans.

Así que cuando BTS hizo un live después de sus tres conciertos en Stanford (la fecha que siguió a las de CDMX), ARMY de México no dudó en pedirles a los integrantes de BTS sus pensamientos y comentarios sobre los shows que hicieron en la capital mexicana.

Sin embargo, lo que comenzó como comentarios normales, pronto se transformó en exigencias constantes en el chat que terminaron por molestar a RM; sobre todo después de que sí habían mencionado un poco los shows acontecidos en el GNP.

ARMY de México tomó las redes para expresar la “vergüenza” que le causaba que RM se molestara, sobre todo cuando BTS había demostrado haber tenido una gran experiencia en sus fechas en el país.

Sin embargo, existe una parte del fandom que se molestó por la actitud de RM y su regaño hacia ARMYs mexicanas, ya que consideran que estaban en su derecho de preguntar por los conciertos, ya que no habían tenido un live exclusivo como sí lo hicieron en otras presentaciones.

¿Qué dijo RM de los conciertos de BTS en México? X @bts_bighit

¿Qué fue lo que dijo RM de BTS sobre sus conciertos en México?

A pesar del trago amargo, tanto RM como el resto de los integrantes de BTS que se encontraban en el live, mencionaron que la energía en el Estadio GNP de la CDMX los sorprendió y ARMY México se convirtió en una “musa”, algo que no habían vivido en otras giras.

También recordaron la altura de la CDMX, algo que les causó un poco de malestar e hizo la experiencia “un poco difícil”, según Jimin, pero que la energía del público mexicano valió toda la pena, motivándolos a dar todo de sí.