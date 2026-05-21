Cuando Kim Soo Hyun estaba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito mundial de Queen of Tears, una polémica terminó cambiando completamente el rumbo de su imagen pública.

Durante meses, el actor quedó en medio de acusaciones, rumores y teorías relacionadas con Kim Sae Ron, actriz que murió en 2025 a los 24 años.

Ahora, después de más de un año de controversia, medios coreanos aseguran que las autoridades habrían descartado las acusaciones más graves que circulaban alrededor del actor.

Kim Soo Hyun es declarado inocente tras demostrarse que no tenía vínculo con Kim Sae Ron IG soohyun_k216

Kim Soo Hyun y la foto en Instagram que lo relacionó con Kim Sae Ron

Aunque la polémica explotó realmente tras la muerte de Kim Sae Ron, el tema comenzó mucho antes.

En 2024, la actriz publicó brevemente una fotografía junto a Kim Soo Hyun en redes sociales. La imagen desapareció poco después, pero eso bastó para que empezaran rumores sobre una posible relación entre ambos.

En ese momento, la situación parecía un simple chisme dentro del entretenimiento coreano. El actor negó que existiera una relación sentimental y el tema perdió fuerza rápidamente.

Pero tras la muerte de Kim Sae Ron en 2025, todo cambió para el actor.

La actriz ya venía enfrentando una etapa complicada desde su caso por conducir en estado de ebriedad, situación que afectó seriamente su carrera en Corea del Sur. Después de su fallecimiento, comenzaron a aparecer publicaciones en internet que relacionaban nuevamente su nombre con Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun es declarado inocente tras demostrarse que no tenía vínculo con Kim Sae Ron IG soohyun_k216

Las acusaciones hacia Kim Soo Hyun

El contenido difundido por el canal de YouTube Gaseyeon encendió la polémica tras mostrar supuestas conversaciones privadas, fotografías y mensajes relacionados con ambos actores.

Las publicaciones insinuaban que Kim Soo Hyun habría mantenido una relación con Kim Sae Ron cuando ella todavía era menor de edad, algo que provocó fuertes críticas en redes sociales coreanas.

Mientras la discusión seguía creciendo, el actor prácticamente desapareció de eventos públicos y promociones.

La presión fue especialmente fuerte porque todo ocurrió justo después del enorme éxito de Queen of Tears, drama que lo había colocado nuevamente entre las figuras más importantes de la industria coreana.

Incluso empezaron rumores sobre proyectos pausados y posibles complicaciones con producciones relacionadas con Disney+.

En medio de toda la polémica, Kim Soo Hyun ofreció una conferencia donde negó las acusaciones y aseguró que nunca mantuvo una relación inapropiada con Kim Sae Ron.

Kim Soo Hyun es declarado inocente tras demostrarse que no tenía vínculo con Kim Sae Ron Especial

La investigación cambió el rumbo del caso

De acuerdo con reportes recientes de medios coreanos, las autoridades concluyeron que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra el actor.

Además, parte de las imágenes y conversaciones que circularon durante meses en redes sociales podrían haber sido alteradas o fabricadas.

La noticia provocó reacciones divididas inmediatamente.

Por un lado, fans del actor consideran que Kim Soo Hyun pasó más de un año enfrentando ataques públicos mientras el caso seguía creciendo en internet. Pero también hay personas que consideran que, tras la muerte de Kim Sae Ron, será imposible conocer completamente qué ocurrió realmente entre ambos.

Otro detalle que llamó la atención fue que también se reportó una orden de arresto contra Kim Se Eui, relacionado con el canal Gaseyeon y señalado por presunta difamación.

Kim Soo Hyun es declarado inocente tras demostrarse que no tenía vínculo con Kim Sae Ron IG soohyun_k216

Kim Soo Hyun intenta recuperar su carrera tras meses de polémica

Aunque la resolución representa un respiro importante para la imagen pública de Kim Soo Hyun, la controversia dejó huella en uno de los actores más populares de Corea del Sur.

Durante años, el actor construyó una carrera enorme dentro de los K-Dramas con producciones como My Love from the Star, It’s Okay to Not Be Okay y Moon Embracing the Sun.

Pero fue Queen of Tears la serie que volvió a colocarlo en la conversación global justo antes de que todo explotara.

Ahora, mientras las autoridades coreanas cambian el rumbo del caso, el actor enfrenta una nueva etapa donde probablemente intentará reconstruir poco a poco su presencia pública después de meses completamente alejados de los reflectores.