¿Cuánto ganó Stavros Floros en 'Survivor'? Así fue su triunfo tras perder una pierna

La edición 2026 de Survivor Greece terminó de una manera inesperada y profundamente emotiva. Luego de semanas marcadas por la incertidumbre tras el grave accidente que sufrió el participante Stavros Floros, la producción del reality confirmó oficialmente la cancelación definitiva de la temporada y anunció al joven como el ganador del programa.

La noticia fue dada a conocer durante el consejo final transmitido el pasado 20 de mayo, donde el conductor Giorgos Lianos explicó que la decisión se tomó priorizando la salud y la vida humana antes que cualquier competencia.

Frente a los concursantes, el conductor aseguró que las circunstancias obligaban a cerrar anticipadamente el programa debido a la gravedad del caso que conmocionó a Grecia y a miles de seguidores del reality alrededor del mundo.

¿Cuánto dinero ganó Stavros Floros en 'Survivor'?

Durante la emotiva transmisión, Giorgos Lianos confirmó que Stavros Floros recibiría el premio completo de Survivor Greece, equivalente a 250 mil euros.

Actualmente, esa cantidad representa aproximadamente 5.3 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

El conductor explicó que la producción consideró que Stavros merecía el reconocimiento total no solo por haber formado parte de la competencia, sino por la enorme fortaleza que mostró tras sobrevivir al accidente.

El verdadero superviviente es aquel que ha luchado contra los desafíos más duros de la vida, expresó Lianos.

Las palabras del conductor emocionaron tanto a los participantes como a la audiencia, especialmente cuando aseguró que entregar el premio era "una de las pocas cosas" que podían hacer por él después de lo ocurrido.

¿Quién es Stavros Floros?

Stavros Floros tiene 22 años y es originario de Mesoropi, una pequeña localidad ubicada al suroeste de Kavala, en Grecia.

Antes de entrar a Survivor Greece, llevaba una vida muy distinta a la fama televisiva. Estudió Contabilidad y Finanzas, practica deportes como fútbol y además trabaja en el negocio familiar relacionado con la apicultura.

El joven proviene de una familia numerosa compuesta por diez hermanos y, desde el inicio del reality, logró conectar con el público gracias a su personalidad positiva y buen sentido del humor.

Accidente en Survivor Grecia. Especial

Con el paso de los episodios, se convirtió en uno de los concursantes favoritos de la temporada 13 del reality.

El accidente que cambió la vida de Stavros Floros

El trágico accidente ocurrió en mayo de 2026 en Isla Saona, República Dominicana, mientras los participantes se encontraban en un momento de descanso fuera de las competencias oficiales.

De acuerdo con los reportes, Stavros estaba practicando buceo y pesca submarina junto a su compañero Manos Malliaros cuando una lancha turística pasó por la zona sin notar su presencia en el agua.

Las hélices de la embarcación impactaron brutalmente al joven, provocándole heridas graves en la espalda y extremidades inferiores, además de una fuerte hemorragia.

La rápida reacción de su compañero fue clave para salvarle la vida. Manos logró sacarlo del agua inmediatamente y pedir ayuda de emergencia, algo que posteriormente fue reconocido por los médicos.

Stavros perdió parte de su pierna izquierda

Tras ser trasladado de emergencia a un hospital en La Romana, República Dominicana, los especialistas determinaron que las lesiones eran demasiado severas y tuvieron que realizar una amputación parcial de la pierna izquierda.

Además, el concursante también sufrió daños importantes en el tobillo derecho, aunque actualmente continúa recuperándose favorablemente.

Afortunadamente, Stavros Floros ya se encuentra fuera de peligro crítico y reapareció recientemente en redes sociales desde el hospital para agradecer el apoyo recibido.

En sus publicaciones, el joven describió su supervivencia como "un verdadero milagro", mensaje que generó miles de comentarios de apoyo por parte de seguidores del reality y usuarios de distintas partes del mundo.

Accidente en Survivor Grecia. Especial

'Survivor Greece' suspendió definitivamente la temporada

Luego del accidente, la productora AcunMedya y la cadena griega SKAI suspendieron inmediatamente las grabaciones del reality mientras avanzaban las investigaciones correspondientes.

Las autoridades locales confirmaron incluso el arresto del conductor de la lancha involucrada en el accidente.

Aunque inicialmente se habló de una pausa temporal, finalmente los productores decidieron cancelar por completo la temporada 2026 de Survivor Greece debido al fuerte impacto emocional y humano que dejó el caso.

Ahora, la historia de Stavros Floros ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en uno de los momentos más impactantes y conmovedores en la historia de los realities de supervivencia.

AAAT*