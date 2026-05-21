Marco Antonio Solís en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y qué saber de su concierto

Marco Antonio Solís tiene una larga trayectoria en la música y aunque comenzó como el vocalista de Los Bukis, desde hace varios se consolidó como uno de los cantautores más reconocidos en México.

Si eres fan del cantante originario de Michoacán y acudirás al concierto que dentro de poco realizará en la Ciudad de México, aquí te contamos todo lo que debes saber de su show.

¿Cuándo se presentará Marco Antonio Solís en el Estadio GNP?

El cantante mexicano se presentará este 23 de mayo en la CDMX. El show de El Buki será en el Estadio GNP.

Se espera que su concierto dé inicio a las 9:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.

marco antonio solis

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Probable setlist de Marco Antonio Solís en Estadio GNP

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Marco Antonio Solís interprete en sus conciertos.

Si no te hubieras ido

Más que tu amigo

La venia bendita

Mi eterno amor secreto

¿A dónde vamos a parar?

Tu cárcel

El perdedor

Y ahora te vas

El peor de mis fracasos

Donde estará mi primavera

Acepto mi derrota

Invéntame

Será mejor que te vayas

Se va muriendo mi alma

Cuando te acuerdes de mí

Tú me vuelves loco

Si te pudiera mentir

Antes de que te vayas

Que pena me das

Tu hombre perfecto

Dios bendiga nuestro amor

El milagrito

Amor en silencio

O me voy o te vas

PJG