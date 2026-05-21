¿Cuántos hijos tiene Julio César Chávez? Así son los herederos del campeón mexicano

El nombre de Julio César Chávez quedó marcado en la historia del boxeo gracias a las emblemáticas peleas que protagonizó a lo largo de su carrera, convirtiéndose en uno de los máximos referentes del deporte en México.

Sin embargo, fuera del ring, el ex campeón también ha construido una faceta muy importante: la de padre. Por ello, una de las preguntas que más se hacen sus seguidores es cuántos hijos tiene el legendario pugilista y a qué se dedican actualmente.

¿Quién es Julio César Chávez y qué hizo?

Julio César Chávez es originario de Sonora y debutó profesionalmente a los 17 años. Desde entonces, logró consolidarse como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos gracias a su impresionante récord y a las peleas históricas que protagonizó.

Aunque ya está retirado, el ex pugilista dejó una marca de 107 victorias, cifras que lo colocan entre los grandes ídolos del boxeo mundial.

¿Cuántos hijos en total tiene Julio César Chávez?

Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. nació en 1986 en Culiacán, Sinaloa, y es fruto de la relación del campeón con Amalia Carrasco, su primera esposa.

Al igual que su padre, heredó la pasión por el boxeo y logró abrirse camino de manera profesional dentro del deporte. Incluso, se convirtió en campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Hasta el momento, mantiene una marca profesional de 55 victorias, 7 derrotas y 1 empate.

Omar Chávez

Omar Chávez nació en 1990 en Culiacán y también decidió dedicarse al boxeo profesional dentro de la división súper mediano.

Desde muy joven comenzó su carrera como pugilista y actualmente suma 41 victorias, 9 derrotas y 1 empate, además de 28 triunfos por nocaut. Por el momento enfrenta una situación legal complicada.

Nicole Chávez

Nicole Chávez nació en 1998 y es fruto de la relación de Julio César Chávez con Myriam Escobar. A diferencia de sus hermanos, Nicole tomó un camino alejado del boxeo y se enfocó en el mundo del entretenimiento, destacando como influencer, actriz y conductora.

Además, ha participado en telenovelas y realities como MasterChef Celebrity, donde ganó mayor popularidad entre el público.

Aunque el boxeo ha marcado la vida de Julio César Chávez, detrás de su inspiración siempre ha estado su familia, cuyos integrantes también han encontrado su propio camino dentro y fuera del deporte.