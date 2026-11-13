Con Chanel y diamantes a los 3 años: así debutó el hijo de Rihanna y A$AP Rocky en su primera portada de revista

El estilo parece correr por las venas de la familia de Rihanna y A$AP Rocky. Con apenas tres años, Riot Rose Mayers ya comenzó a escribir su propia historia en el mundo de la moda al protagonizar su primera portada de revista.

¿En qué revista debutó el hijo de Rihanna, Riot Rose?

Y no lo hizo con una sola imagen, sino con seis portadas diferentes para Arena Homme+, en una sesión en la que lució prendas de firmas de lujo, joyas espectaculares y una actitud que rápidamente conquistó las redes sociales.

Rihanna no pudo ocultar su orgullo y compartió las seis portadas de su hijo Riot Rose, quien a sus tres años ya comienza a seguir los pasos de sus famosos padres IG badgalriri

Fue la propia Rihanna quien compartió el resultado de esta producción fotográfica a través de Instagram. Orgullosa del debut de su hijo, la cantante publicó las seis imágenes acompañadas del nombre de Riot y la referencia a la edición número 66 de la revista.

Las fotografías no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, quienes destacaron el carisma del pequeño y su sorprendente naturalidad frente a la cámara.

¿Qué marcas de lujo vistieron a Riot Rose en su primera sesión de fotos?

Entre los atuendos que protagonizan la sesión sobresale un saco de tweed de Chanel, cuyo precio ronda los 12 mil 450 dólares. A esta pieza se suma un llamativo collar de diamantes y rubíes de Chopard, que aporta un toque de sofisticación a uno de los retratos.

Con un saco de Chanel valuado en más de 12 mil dólares y un espectacular collar de diamantes y rubíes, Riot Rose Mayers hizo su debut en la industria editorial IG badgalriri

En otras imágenes, Riot aparece con un abrigo de rayas decorado con broches, una gorra de inspiración clásica y diferentes accesorios que reflejan la estética vanguardista de sus famosos padres.

Rihanna aparece en la primera portada de revista de su hijo de tres años

Uno de los momentos más especiales de la producción es la fotografía en la que aparece junto a Rihanna.

La cantante revivió el recuerdo de su embarazo con el icónico jumpsuit rojo de Loewe que llevó durante el Super Bowl de 2023. IG badgalriri

La intérprete de Diamonds sostiene a su hijo mientras luce un jumpsuit rojo de Loewe, una pieza que tiene un significado especial para la familia: fue el mismo diseño que llevó durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2023, cuando sorprendió al mundo al revelar que estaba embarazada de Riot.

La sesión estuvo a cargo de Jahleel Weaver, estilista y colaborador cercano de Rihanna, quien ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la imagen de la artista. Su participación también demuestra que el debut editorial de Riot fue concebido como una producción de moda en toda regla.

A$AP Rocky está orgulloso del debut de su hijo en una revista

Antes de que las imágenes salieran a la luz, A$AP Rocky ya había adelantado que uno de sus hijos estaba a punto de protagonizar un importante proyecto. Durante una entrevista con The Cut, el rapero expresó su emoción por el primer trabajo como modelo de uno de los pequeños y reconoció lo sorprendente que resulta ver cómo comienzan a desarrollar una personalidad propia.

A$AP Rocky ya había adelantado que uno de sus hijos tendría un importante trabajo como modelo. Ahora, Riot Rose protagoniza seis portadas IG badgalriri

El músico también ha compartido algunos momentos de Riot frente al público. Durante un concierto en Copenhague, en septiembre, invitó al pequeño a subir al escenario mientras Rihanna observaba emocionada. Posteriormente, en una entrevista con Rolling Stone, lo describió como un niño extrovertido, curioso y con una personalidad muy marcada.

¿Quiénes son los tres hijos de Rihanna y A$AP Rocky?

Aunque esta es la primera portada individual de Riot, sus hermanos tampoco son ajenos a las cámaras. En febrero de 2023, Rihanna protagonizó junto a A$AP Rocky y su primogénito, RZA, una memorable portada para la edición británica de Vogue.

¿Cuántos hijos tienen Rihanna y ASAP Rocky y cuáles son sus nombres? Foto: Pinterest

Meses después, la familia compartió nuevas fotografías con la llegada del segundo hijo. En julio de 2025, RZA y Riot hicieron su debut conjunto en una alfombra roja durante la premier de Los Pitufos en Los Ángeles.

Ambos lucieron atuendos de Dior, una elección que llamó la atención por su vínculo con las propuestas masculinas de Jonathan Anderson para la casa francesa.

La menor de la familia, Rocki Irish, también tuvo su propio momento editorial cuando protagonizó una portada con apenas seis meses, vestida con una pieza de Dior y un delicado accesorio floral.

Rihanna y A$AP Rocky, quienes mantienen una relación desde finales de 2019, han construido una familia de tres hijos: RZA, nacido el 13 de mayo de 2022; Riot, quien llegó al mundo el 3 de agosto de 2023, y Rocki, nacida el 13 de septiembre de 2025.