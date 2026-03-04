Ring Royale 2026: Carlos Trejo tiene listo su testamento en caso de morir en la pelea de box

El formato de Ring Royale 2026 apuesta por mezclar boxeo entre celebridades, show musical y entretenimiento de alto nivel. Bajo la producción de Poncho de Nigris, el evento busca convertirse en uno de los más comentados del año en Monterrey.

La cita es el 15 de marzo a las 18:00 horas en la Arena Monterrey, recinto que abrirá sus puertas para una cartelera que ha generado conversación en redes sociales, pero ninguna pelea ha causado tanto morbo como la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo.

Se trata de una rivalidad que no nació ayer. Son más de dos décadas de enfrentamientos mediáticos, declaraciones y acusaciones mutuas que ahora tendrán un nuevo capítulo… arriba del ring.

Carlos Trejo: “Ya dejé listo mi testamento”

En entrevista para el programa Sale el Sol, Carlos Trejo sorprendió al revelar que ya dejó todo en orden ante cualquier desenlace.

El Caza fantasmas aseguró que se toma el combate con absoluta seriedad y que incluso preparó su testamento como medida preventiva. “Suben dos y uno va a bajar”, dijo con contundencia, asegurando que está dispuesto a dejarlo todo en el cuadrilátero.

Carlos Trejo explicó que su preparación física ha sido progresiva. Bajó 12 kilos y reconoció que el proceso no fue sencillo, especialmente por los cambios en la alimentación y la adaptación del cuerpo a la exigencia de los golpes y la resistencia cardiovascular. Sin embargo, afirma sentirse más ágil y fuerte que nunca.

Además, adelantó que entrará en una fase de meditación previa a la pelea, con el objetivo de controlar el enojo acumulado durante años. Según sus palabras, quiere evitar que el coraje le reste energía antes del enfrentamiento.

¿Cómo empezó el pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

La enemistad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se remonta a inicios de los años 2000, cuando ambos coincidieron en espacios televisivos. El conflicto escaló tras intercambios de acusaciones públicas, señalamientos de mentiras y retos constantes para enfrentarse físicamente.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2019, cuando durante una conferencia de prensa para promover una pelea que finalmente no se concretó, Carlos Trejo lanzó una botella que impactó en el rostro de Adame, provocándole una herida. Desde entonces, la tensión se intensificó y el combate quedó pendiente… hasta ahora.

Carlos Trejo sostiene que han sido 22 años de agravios, mientras que Alfredo Adame ha respondido en múltiples ocasiones con declaraciones igual de incendiarias. Ring Royale 2026 representa, al menos en el plano deportivo, la oportunidad de resolver esa rivalidad en el ring.

La advertencia y la millonaria multa

Carlos Trejo también lanzó una advertencia y, es que si Alfredo Adame no se presenta al combate, deberá pagar una multa de 4 millones de pesos, según lo estipulado en los acuerdos del evento.

Con tono desafiante, Carlos Trejo aseguró que subirá al ring dispuesto a “reventarlo todo” y después irse a cenar, minimizando cualquier temor ante la pelea.

Carlos Trejo

Las declaraciones han encendido las redes sociales, donde los seguidores de ambos personajes se dividen entre quienes ven el evento como espectáculo y quienes lo consideran un ajuste de cuentas largamente esperado.

¿Dónde ver Ring Royale 2026?

El evento se llevará a cabo en la Arena Monterrey el 15 de marzo a las 18:00 horas. Además de la asistencia presencial, la pelea podrá verse a través de la plataforma oficial de streaming del evento (vía PPV digital), cuyos detalles se darán a conocer en los canales oficiales de Ring Royale y de Poncho de Nigris.

Las batallas del próximo 15 de marzo. Instagram: @ringroyalefights

Con una mezcla de espectáculo, polémica y años de enemistad acumulada, Ring Royale 2026 apunta a convertirse en uno de los eventos más comentados del año. La gran incógnita es si la pelea finalmente cerrará el capítulo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo… o si avivará aún más el fuego de una rivalidad que parece no tener fin.

AAAT*