Rihanna volvió a acaparar todas las miradas en el mundo de la moda, pero esta vez no lo hizo sola. La cantante y empresaria protagoniza la nueva campaña de Lady Dior 2027 junto a su hija menor, Rocki Irish Mayers, en una serie de fotografías que han conquistado las redes.

Rihanna y Rocki Irish protagonizan la nueva campaña de Lady Dior

Con apenas unos meses de vida, la pequeña hizo su debut en una campaña de una de las casas de moda más reconocidas del mundo y ya hay quienes la consideran la embajadora más joven de Dior.

Con una chamarra de piel a juego, Rihanna y su hija debutan juntas en una campaña que celebra el bolso Lady Dior. IG dior

Fotografiadas por Sam Rock y bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, madre e hija protagonizan una producción que explora las distintas facetas de la intérprete de Umbrella: artista, empresaria, referente de estilo y, ahora, madre de tres hijos.

La propuesta visual se aleja de las campañas tradicionales para mostrar una faceta más íntima de Rihanna, quien comparte con Rocki algunos de los momentos más especiales frente a la cámara.

Así son los looks coordinados de Rihanna y su hija para Dior

Uno de los retratos que más atención ha generado muestra a ambas con chamarras de cuero negro de estilo biker. Rihanna luce una pieza oversize de acabado brillante, que combina con una falda transparente, mientras lleva su característica melena larga y ondulada.

La pequeña Rocki Irish acompaña a su mamá en una producción de moda dirigida por Jonathan Anderson. IG dior

A su lado, Rocki aparece con una pequeña chamarra a juego que le aporta una adorable estética minirrockera. El estilismo se completa con una de las piezas protagonistas de la campaña: el bolso Lady Dior en tono rosa pastel.

El accesorio conserva el característico diseño acolchado de la firma francesa, herrajes dorados y un delicado moño que le aporta un aire renovado bajo la visión de Anderson.

En otra de las imágenes, Rihanna aparece recostada en el suelo con su hija sobre ella, mientras sostiene una versión negra del emblemático bolso. La pequeña, relajada y con una expresión espontánea, se convierte en el centro de una escena que refleja la complicidad entre ambas.

La campaña también incluye un fashion film dirigido por Melina Matsoukas, colaboradora de Rihanna en el videoclip de We Found Love. En esta producción, la cantante aparece sin ropa, sobre un fondo gris neutro y con Rocki en brazos, en una propuesta artística que coloca la maternidad y la feminidad en el centro de la narrativa.

Las imágenes muestran una faceta distinta de Rihanna, quien ahora comparte con su hija una de sus colaboraciones más importantes con la moda. IG dior

La relación de Rihanna con Dior

La colaboración representa un nuevo capítulo en la relación de la estrella con la maison francesa. Su historia con la firma comenzó en 2015, cuando protagonizó la campaña Secret Garden IV, convirtiéndose en la primera mujer negra en encabezar una campaña de Dior.

De embajadora de J’adore a imagen de Lady Dior: así ha evolucionado la relación de Rihanna con la casa francesa. Instagram badgalriri

Años después, en 2024, fue elegida como imagen de J'adore, tomando el relevo de Charlize Theron, quien había representado la emblemática fragancia durante más de dos décadas. Ahora, su participación en la campaña Lady Dior amplía su presencia en el universo de la marca y confirma su influencia dentro de la industria del lujo.

¿Rocki Irish es la embajadora más joven de Dior?

La elección de Jonathan Anderson de incluir a Rocki aportó una dimensión familiar a la propuesta. Aunque la pequeña debuta frente a las cámaras de Dior, su aparición ha despertado preguntas sobre si podría convertirse en la embajadora más joven de la firma.

Aunque su aparición ha despertado preguntas sobre si Rocki será la embajadora más joven de Dior, su participación no confirma un nombramiento oficial. Instagram badgalriri

Por ahora, su participación forma parte de esta campaña junto a su mamá, sin que ello implique un nombramiento oficial individual.

Las campañas de moda de los hijos de Rihanna

La incursión de Rocki en el mundo de las grandes firmas no es el primer acercamiento de los hijos de Rihanna a las campañas y editoriales de moda. La artista y su pareja, el rapero A$AP Rocky, también han compartido algunos momentos de sus pequeños RZA y Riot.

En la primera ocasión, Rihanna convirtió a sus tres hijos en protagonistas de la campaña navideña de Savage X Fenty. En las fotografías, la familia aparece con pijamas de satén a rayas en tonos rosa pastel y magenta, en una propuesta que combina comodidad y espíritu festivo.

Rihanna comparte tres hijos con A$AP Rocky: RZA, Riot y Rocki Irish, quienes ya han aparecido en otras campañas de moda. IG savagexfenty

Recientemente, Riot Rose, su hijo de 3 años, debutó en la portada de la nueva edición de la revista Arena HOMME+. Apareció en seis editoriales distintas luciendo diversos atuendos, como conjuntos de mezclilla (denim), collares de cuentas y un gorro de piel con estampado de zorrillo.

Ahora, con esta nueva colaboración, Rihanna comparte con el mundo una de las facetas más importantes de su vida: la maternidad. Y Rocki Irish, sin proponérselo, ya protagoniza uno de los debuts más comentados de la temporada en el universo de la moda.